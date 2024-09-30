moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：中央決心救市 港股料再創年內新高

【明報專訊】港股上周經歷了兩個歷史時刻，一是上周一（23日）起，將實施「打風開市」，二是上周五（27日）成交逾4000億元，創紀錄新高。

當然，中央連環出招刺激經濟和股市，才是市場焦點，更意想不到的是，中共中央政治局罕有在9月開會部署經濟工作，且表態保經濟，並首次要求樓市「止跌回穩」，人民幣瞬間轉強，加上外資大行隨即唱好中國股市前景，帶動A股和港股爆升。

恒指在上周五期指結算日續炒上，升707點，收報20,632點，全周累漲2373點或13%，氣勢一時無兩。雖說升市莫估頂，但港股14天RSI已抽高至93水平，技術上超買，且明天（10月1日）起一連7天是內地十一假期，港股通將暫停，本周欠缺北水下，大市回吐機會高，暫不用急於高追。

展望第四季，美國已展開減息周期，內地亦決心救市，港股不難再創年內新高。不過，中央打出的救市「組合拳」，對實體經濟有多少幫助仍有待觀察，內地樓市及地方政府財政問題尤值得關注，假如往後幾個月情况未見改善，港股或再次見頂回落，屆時要看中央會否再出「大招」為股市護航。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]