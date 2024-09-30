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外科權威研發醫療機械人 精準科技突破手術界限

許多科幻電影裏，機械人和人工智能都是人類的好朋友，一同應對各大挑戰。中大醫學院院長趙偉仁教授是科幻迷，現實中，他將科技與醫療完美結合發揮，在香港率先引用醫療機械人完成多項複雜的上消化道手術，提升癌症病人存活率。在政府InnoHK及香港科技園公司支持下，趙教授與團隊成立醫療機械人創新技術中心（MRC），開展多項醫療機械人的前沿研發，推動創新手術的臨床測試。由外科醫生到科學家，趙教授貫徹從醫的初心，希望更多病人受惠。

趙教授的父親是一位家庭醫生，他跟隨父親的步伐，行醫助人。「我喜歡科學，覺得如果能夠用科學幫人就更好！」在中大醫學院畢業後，趙教授加入威爾斯親王醫院外科部，認定上消化道外科的專業發展路向。「我很喜歡用雙手和技術，為病人根治疾病，手術後他們毋須再來醫院覆診，我便有很大滿足感。」

20多年前，中晚期上消化道癌症病人手術後仍有相當機會復發。當時趙教授想：「即使外科手術做得再好，也不能改變晚期癌症病人的命運。必須及早發現及治療，病人5年存活率愈高，術後需要接受電療、化療亦愈低。」為此，趙教授毅然到日本拜師學藝，學習治療早期的上消化道癌症的內鏡黏膜下剝離術（ESD），並將這種新穎的無創手術帶回香港。

 

武士刀變西洋鎗 機械人精準切除癌症黏膜

早期癌症尚未入侵黏膜下層，ESD可切除喉嚨、食道、胃、結腸、小腸、十二指腸等位置的癌症黏膜。病人毋須切除器官，微創手術的傷口細，復原速度快，亦減少出現併發症。然而，ESD操作非常困難，鏡頭與手術刀綑綁在一起，外科醫生需要同時操控兩者在狹窄的胸腔進行手術。

趙教授形容ESD就像一把鋒利的武士刀，非人人可以操控自如，但借助醫療機械人的力量，ESD便可改良為更具效率的西洋鎗。「胸腔附近有許多重要器官，例如心臟、氣管、大動脈、主要神經線等，手術要避免傷及這些位置，這時醫療機械人便大派用場，協助外科醫生在窄角度操作。」他先後於2011及2020年，首次利用內鏡機械人系統完成胃部及大腸的ESD，並獲得國家科學技術進步獎、瑞士日內瓦國際發明展評判嘉許特別金獎、「卡爾史托斯-哈羅德霍普金斯金內鏡獎」等殊榮。

 

醫工合作潛力巨大 建醫療機械人搖籃

從外科醫生、科學家，到掌管中大醫學院，趙教授笑言最享受還是做外科手術，現在反而是跳出舒適圈，「最出色的外科醫生，也只有一雙手、每日24小時。如果想拯救更多病人，研發醫療機械人是其中一條出路。有了精準的醫療機械人輔助，除了降低手術難度外，亦有助培訓新一代外科醫生。」

2020年，趙教授及中大機械與自動化工程學系歐國威教授在香港科學園成立MRC，成為開發各種醫療機械人的搖籃地，團隊包括中大醫學院不同專科醫生、工程師，亦有來自蘇黎世聯邦理工學院、倫敦帝國學院，及約翰‧霍普金斯大學的科研成員。「『醫工合作』是最重要一環，但是工程師著重精準計算、原型比例；外科醫生則考慮醫學痛點，手術複雜性等，雙方各有不同的『語言』。MRC正是提供一個共同環境，讓雙方一起解決問題。」

MRC的混合手術室專為研發新型機械人而設，設有磁力共振掃描及機械人輔助C臂X射線成像系統等。「這裏亦配備了精密加工儀器，即使是很細小的零件，也可以即時倒模製作，改進機械人原型。」在MRC誕生的Sentire腔鏡手術機械人，總共有15,000件零部件，全部都在這個實驗室製作出來。

 

科學園臨床前測試 加速新技術應用

創新醫療科技需要嚴謹的臨床前測試。趙教授感激科學園提供支援，包括合適的場地及配套設施，讓MRC放置重型儀器；並有完善的物流安排，方便進行多項活體動物和屍體實驗。Sentire腔鏡手術機械系統便在MRC完成臨床前測試，亦於一年內在香港及中國內地完成多個臨床測試，加速在市場應用的步伐。

環顧香港的創科前景，趙教授形容為「彎道超車」，「香港銳意發展成國際創科中心，過去5年特區政府投入的資金、環境、吸納的人才都超乎想像。下一步應運用大灣區優勢，以醫療機械人產業為例，香港專注前沿開發；大灣區則負製機械人製造，產生協同效應。另外，香港的臨床研究、醫療及藥物認證上，都累積豐富經驗，有力成為引進國內外醫療產品的橋樑。」

 

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