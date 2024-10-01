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港股重上21000 成交破5000億新高 北水交投逾千億淨買120億 恒指第三季升3400點

標籤：經濟

【明報專訊】內地多個一線城市放寬樓市限制，A股在國慶長假期前全線拉高爆升，帶動港股破位再上。恒指最多升逾800點，突破21,000關，收市創逾19個月新高。單計第三季，港股升逾3400點或近兩成。A股昨天爆升引發溢出效應，大量A股漲停板令投資者無貨買，北水南下導致港股成交激增，單計北水買賣盤總成交已逾2000億元，折合逾千億元港股成交額，推動港股成交飈升至逾5000億元，連續兩個交易日創新高。

明報記者

瑞銀預期，市場還有更多上行空間，調高恒指今年目標至22,100點。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立指出，隨着利率下降、美元走弱、中國政策刺激力度超預期，以及盈利預期上調，將恒指今年目標上調7%至22,100點，MSCI香港指數的目標亦上調1%至9600點。（見表1）

資金有繼續流入迹象，昨季結日各年期港元拆息普遍上升，隔夜拆息升逾6.39厘，金管局的銀行體系結餘升至480億元，見9個月高。（見圖）

收市再升501點 創逾19月新高

港股昨高開543點，最多升856點，高見21,488，收市報21,133，升501點，是2023年2月13日後收市新高。港股連升5日，累升2886點。國指更連升12日，創逾6年最長升浪，科指收市升6.7%。內地三大城市放寬樓市限制，內房做好，佳兆業（1638）再升82.6%。A股成交創新高，中資券商股爆升。

總結9月，恒指累漲3144點或17.4%，連升兩個月；第三季累升3415點或19%，以升幅計為2009年次季以來表現最好的一季。第三季表現最佳藍籌是藥明康德（2359），累升86.99%（見表2），其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別升70.93%及64.71%；表現最差是中石油（0857），累跌19.75%，其次為比亞迪電子（0285）及中海油（0883），分別跌16.54%及13.3%。內地周二起一連7日國慶長假期，北水將於下周二（8日）恢復。假期前北水交投熾熱，南向港股通合計買入及賣出成交金額達2087億元，相當於港股成交1044億元，連續兩日創新高，淨買入121.4億元，淨流入金額是3月22日後最多。北水昨大手買入阿里巴巴 （9988），全日錄49.1億元淨流入，港交所（0388）亦吸資17億元。

惠理基金副首席投資總監（股票投資）余辰俊表示，預計內地將在未來宣布一輪新的具體政策，大量資金應會被重新投資到香港和內地的股票市場，並認為內地股市風險收益比率仍然具吸引力，相信中國股市將在中長期保持上升趨勢。

分析：若乏北水成交仍旺 港股看升

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股周三起連續多天北水暫停，如在缺乏北水下，港股成交仍保持三四千億元，顯示外資持續流入，港股仍有機會上升，相反，如成交回落至只有一二千億元，顯示外資可能暫時完成買貨，港股有可能作深度調整。技術指標方面，恒指9天相對強弱指數達93.5%，為過去5年最高，反映港股已嚴重超買。