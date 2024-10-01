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難與2021年初大牛市直接比較

標籤：經濟

【明報專訊】港股成交續創新高，有重演2021年初大牛市之勢，當年2、3月連續兩個月，日均成交約二千億元或以上，當時恒指升越三萬點，港交所（0388）股價更曾逼近600元。受惠近日股市成交增加，港交所股價持續做好，昨再升逾半成，高見336元創52周高，全日成交近140億元。分析認為，港股今次大成交牛市，未必能與過去大升浪直接比較，而港交所股價短期能否再上升，仍要觀望。

港交所再升否仍要觀望

香港股票分析師協會理事連敬涵稱，港交所股價能否再上升仍要觀望，港股近日急升且成交續創新高，主因是過去幾年，外資持港股比例很低，突然內地全方位出招，穩定金融及房地產市場，刺激外資要急急買貨，導致港股成交創新高，目前這個現象已出現數天，但現象能否維持，還看外資是否已買齊貨，成交未必有力再增加。

他續稱，近期入市仍以對冲基金為主，長線基金未有很明顯入市。今次股市狂潮由政策市帶動，政策是否有效果仍是未知數，要看內地11月公布的10月經濟數據，才有較明確信號。故他認為，港交所股價若要衝上400、500元，估計不會在短期內。

他又指出，2021年初港股大牛市，其實是「陷阱」，恒指升上高位後很快就回落。他認為今次升市與2015年港股大時代亦不能直接比較，2015年大牛市主要由內地房地產帶動，但今次升市，未看到可由哪個行業帶動。他相信內地樓市現時不會再像當年般上升，而內地消費能否帶動，他亦抱懷疑態度。故港股大時代是否重臨，目前仍言之尚早，要看政策成效，以及美國減息幅度等。