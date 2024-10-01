京東工業捲土重來 再申港上市

去年3月京東宣布分拆京東工業及京東產發上市，但由於市場低迷，京東工業首次入表後一直未有進展，而當時一同入表的京東產發據報受累內地房地產市道不景，暫緩上市計劃。京東工業事隔一年多捲土重來，美銀、高盛及海通國際任聯席保薦人，瑞銀及中信証券為財務顧問。

七牛智能招股 引入禾順做基投

京東工業今年上半年收入86.2億元（人民幣，下同），按年升逾20%。來自持續經營業務的應佔利潤2.91億元，扭轉同期虧損1.87億元；按非國際財務報告準則計，上半年經調整利潤5.07億元，按年增近兩成半。

七牛智能此次IPO引入禾順為基石投資者，認購6390萬股，佔國際配售股份的44.4%，禁售期為12個月。財務方面，七牛智能今年前3個月虧損1.48億元，按年擴大50.5%；同期收益3.42億元，按年增加26.4%。

卡羅特暗盤漲78%

每手賺2240元

另外，內地廚具品牌卡羅特Carote昨晚公布配發結果，公開發售部分獲超購1346倍，榮登今年主板「超購王」，認購80手才穩獲1手。公司昨暗盤亦做好，以招股價上限5.78元定價，於輝立暗盤收報10.26元，高上市價77.5%，成交1690萬股，較未經回撥的公開發售股份約1299萬還要多，涉資1.8億元。不計手續費，一手（500股）帳面賺2240元。

彭博引述知情人士消息指出，卡羅特國際配售吸引包括高瓴、小米（1810）創辦人雷軍聯合創立的順為資本等著名機構投資者認購。

明報記者 田越

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