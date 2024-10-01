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港8月存款升1.1% 貸存比跌至7年低

標籤：經濟

【明報專訊】金管局昨公布，截至8月底本港認可機構的存款總額按月升1.1%至17萬億元，其中港元存款及外幣存款分別按月升0.2%及2%。同期貸款與墊款總額上升0.3%至9.9萬億元，但按年仍跌4.5%，當中港元貸款按月跌0.7%；港元貸存比率由7月底的80%，下跌至8月底的79.3%，是2017年9月以來新低。

定存升幅遜儲蓄存款 CASA比率連升兩月

另外，8月底本港港元定期存款按月仍升0.2%至4.37萬億元，按年升6.7%；同期儲蓄存款及活期存款則分別按月升2.6%及跌4.8%，總體帶動港元活期及儲蓄存款佔總存款比例（CASA Ratio）升至43.5%，已連續兩個月上升，是2022年2月初以來首次。

另外，本港人民幣存款在8月底按月跌4.1%至10,141億元人民幣；8月跨境貿易結算的人民幣匯款總額有12,679億元人民幣，而7月為12,815億元人民幣。

金管局在新聞稿稱，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

另外，8月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.2%，與去年同期比較均上升1.9%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.2%，與去年同期比較則下跌3.7%。