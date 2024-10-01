8虛銀半年共蝕13億 虧損擴大佔半數

明報記者 江陵凱

上半年除天星銀行一家淨利息收入按年跌2%至1986萬元之外，其餘7家虛銀期內淨利息收入均按年上升。當中按金額計，淨利息收入最高仍為Mox，按年升四成至2.47億元。但與此同時，Mox信用減值撥備（ECL）亦為8家虛銀之中最高，期內ECL按年勁升73%至2.58億元，但該行管理層表示今年起將會逐漸走出高ECL的周期。

淨利息收入獨天星銀行跌

雖然8家虛銀虧損情况持續，但有部分虛銀獲現有股東再度「泵水」注資。繼富途控股（美：FUTU）入股天星銀行成為新股東後，Mox亦指於本月完成發行價值2.35億元的額外一級資本（AT1s）。另一方面，ZA Bank於9月初曾表示於7月單月份扭虧為盈，為本地虛銀中首間成功實現。

螞蟻貸款增速低於存款增長

虛銀存款規模方面，除ZA Bank存款規模於期內為眾虛銀之中最大之外，螞蟻銀行（香港）亦積極搶存款，截至6月底，期內存款較去年底升2.9倍至24.7億元，其時存款均為儲蓄存款，並沒有定期存款，但存款規模已超越livi Bank的22.6億元及天星銀行的17.6億元。螞蟻銀行（香港）今年2月底宣布，3月起調整活期高息帳戶「餘額+」（eM+）存款利率，當時5萬至30萬港元存款分檔息率為3.8厘，首5萬港元存款年利率為1厘；至9月初更宣布推出港元及美元定存產品，當時美元12個月定存年利率為4.5厘，以全港最高息之勢大手吸資。

值得注意的是，6月底止該行貸款額雖較去年底亦大升73%至5.44億元，但增速低於同期存款增速，導致其貸款與存款規模的差距進一步擴大，6月底止貸存比率僅22.03%，較去年底的49.6%低出近27.57個百分點。