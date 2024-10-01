歐英車企齊盈警 Stellantis挫13%

面對中國電動車競爭壓力

擁有快意（Fiat）、佳士拿（Chrysler）、Jeep、雪鐵龍（Citroen）及標緻（Peugeot）等品牌的Stellantis，昨下調全年利潤預測，原因是全球汽車行業惡化，以及來自中國電動車競爭的壓力。Stellantis一直努力應對美國需求疲軟的局面，促使該公司提供折扣，以減少未售出的庫存。加上與中國品牌的競爭趨於激烈，Stellantis預計今年的利潤率將顯著低於原先預期。

生產高級汽車的Aston Martin亦表示，銷售受到中國需求下降的影響。該公司去年售出6620輛汽車，其中五分之一銷往亞太地區。此外，一些供應鏈問題也影響其生產新車型能力。Aston Martin表示，今年產量將比原計劃少約1000輛，獲利也將低於當前市場預期。Stellantis和Aston Martin的問題，反映了歐洲汽車行業困境。福士上周五發出盈警，是3個月來第二次。它競爭對手平治和寶馬，近期也下調利潤預測。

此外，英國第二季GDP終值，按季增長0.5%，低於初值的0.6%升幅，與第一季的0.7%按季升幅相比，經濟動力開始轉弱。市場憂慮財相李韻晴將在10月30日的預算案宣布加稅及削減開支，以填補她形容的保守黨留下的財政黑洞，市場信心正在轉弱。最近調查預計，英國GDP增速將放緩至每季增長0.3%。

（綜合報道）

[國際金融]