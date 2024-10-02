港股逆轉 市場續看好本季升勢 洪灝：恒指今年上望二萬三 惠理：全球基金仍需追貨

不過，美國聯儲局主席鮑威爾周一晚發言後，市場對美國急減息預期降溫，港股外圍先吃眼前虧。期指夜市周二凌晨收市急回510點，報20,768點，較恒指周一收市大低水366點。

雷賢達：中央釋穩股市信號很重要

思睿集團首席經濟學家洪灝預期，內地第四季會有更多政策推出，以支持經濟，今年恒指的目標略低於23,000點。他認為港股已見底，並現轉勢信號。不過，最近急升形成極度超買，需要時間消化。目前入市主要仍是散戶和對冲基金，長線基金尚未進場，因為它們的決策過程需要時間，它們正重新審視市場，仍然不太相信這次反彈的真確性。他認為內地經濟需要表現得更好，來說服長倉基金，而現時已出現了一些積極的迹象。在多個板塊中，他仍然看好科技、平台公司、外賣送餐公司及遊戲公司。

惠理基金副首席投資總監（股票投資）余辰俊日前發文表示，自2021年7月以來，全球資金一直減少投資中國。根據EPFR（新興投資組合基金研究），截至8月底，全球共同基金在中資股的權重僅為5.2%，而其在2021年7月的峰值為15%，認為這些資金不得不將其在中國的投資恢復到一個更合理的水平，大量資金會重新投資到香港和內地股市。

本報統計多隻追蹤股指的ETF，除安碩中國（美：MCHI）外，其他3隻ETF，包括盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）上周尾段錄淨流出（見表）。

有「基金教父」之稱的雷賢達表示，之前外資基金差不多盡沽港股，近幾個月已醞釀部署回流，第二、三季已見一些對冲基金流入，主要有數個誘因，包括阿里巴巴（9988）納入港股通，以及港股估值太低。恒指過去20年均值約21,950點（見圖），一般來說，恒指如低過長期均值，遲早有機會回升。他指出，近日內地政府釋出要穩定股市的信號很重要，早前減持中資股的基金會補貨，認為第四季資金暫不會流走。

黃國英：內地開戶增 大量資金料入場

黃國英資產管理創辦人黃國英亦認為，今次升浪較上次通關時恒指爆升更有支持，主要有三大因素，包括過去兩年，外圍股市急升，令中資股與外圍股票價差擴大；今次內地明確放棄「房住不炒」等政策，對提振市場信心很重要；以及外資於中資股倉底很少。他又指出，本周雖是內地假期，欠缺北水，但因為內地券商開戶人數急升，市場預期將會有大量資金入場，估計本周港股繼續炒高。

明報記者