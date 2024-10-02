對招商基金中期息不收貨 ASM：不排除反對管理人重續

ASM持股9.8% 有意增持

招商基金在9月27日公告表示，投資管理協議將於今年12月31日到期。現時其投資經理「招商局中國投資管理」，是由替代前執行董事諸立力的現任執行董事簡家宜間接擁有實益權益，另一持股人為招商局。截至去年底全年度及截至6月底半年，招商基金需分別支付管理費1045.8萬及509萬美元，但是對照期間的稅後盈利分別只有572.63萬及5950.3萬美元。ASM基金經理指出，市面約有8家上市投資公司已經不設投資經理，從來可直聘自己員工打理。

該基金經理又稱，ASM現時在招商基金持股約9.8%，有意繼續增持該基金。緊隨招商基金發出自願公告後，他說，已於周一去信招商基金進一步表態，對於招商基金只派中期息0.04美元，他表示：「做得不夠，如果沒有具體方案，他們會在重續投資管理人協議時投反對票。」根據招商基金過往安排，一般於每隔3年的11月左右處理重續投資經理安排。

該基金經理指出，已接觸到在招商基金持股共7%至8%約20名股東，當中有5至6名為機構股東，亦有些股東持股超過10年。他稱：「更有股東直接打電話聯絡他們。」他指出，股東們主要關注到，招商基金的股價與資產淨值折讓太大，管理人收費未能在投資成績及股價上反映出來，亦有機構股東建議由目前每3年檢討基金經理合約，轉為「一年一續」。他們會於本周四與已聯絡到的股東商討進一步行動。該ASM基金經理期望，招商基金有具體的回購或全面收購方案，呼應他們的訴求，而非只派金額不多的中期息了事。