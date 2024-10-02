鮑威爾稱不急於減息 11月減半厘機率跌至37%

外電道瓊斯報道引述三菱日聯分析師Lee Hardman表示，鮑威爾的言論將促使人們更多關注本周五公布最新的非農就業報告。現貨金價隨之表現回軟，曾跌0.9%至每盎司2633.79美元，美匯指數則升0.1%。受中東局勢持續升溫推動，現貨金價至昨晚香港時間近10時回升0.94%，見2684.5美元。美匯升幅擴大至0.4%並高見101.2。

道指早段跌逾300點

美股三大指數開低，道指開盤不久曾跌過300點，後來跌幅收窄至0.65%或277點。標指及納指則跌0.93%及1.29%。重磅科網股中，蘋果（美：AAPL）跌幅最大，跌3.2%。

歐洲股市除了英國股市在能源股升逾1%獨撐，帶動富時指數升0.46%外，法國CAC及德國DAX指數分別跌0.57%及0.06%。美國東部港口工人罷工影響，亦震散歐美航運股股價。至昨晚香港時間10時，龍頭馬士基、赫伯羅特（Hapaq Lloyd）及美國ZIM Integrated Shipping（美：ZIM）股價分別跌5.7%、4%及6.4%，比開盤前跌得更深。港股及內地在國慶假期沒有開市，亞洲市場聚焦於日本股市上，日經225指數昨日在重工股等支持下升1.93%，成升幅最大亞股；印尼雅加達綜合指數升1.52%，升幅僅次於日股。