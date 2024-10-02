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OneDegree第3季首賺 明年目標錄全年利潤

標籤：經濟

【明報專報】OneDegree公布今年第三季首次錄得季度盈利，是本港首家賺錢的虛擬保險公司。今年首3季，OneDegree收入按年增34%，不過開支按年反跌8%，副行政總裁周美華表示，現時已過產品開發和推廣投入階段，過去3年通過大數據、客戶社群改進產品、摸索市場定位，並投入自動化營運控制開支。現時OneDgree在各項保險產品均錄承保利潤，周美華認為公司盈利能夠持續，明年以錄得全年利潤為目標。

虛擬保險沒有代理進行銷售，如何儲客是重要課題。周美華指出，寵物保險的市場推廣與傳統途徑如電視廣告等不同，它是一個社群需要參與其中，因此他們跟不少與寵物友好的組織、商場合辦活動，如推廣領養來接觸目標客群，他們亦為長期客戶組織活動，例如近期試辦寵物急救班，反應踴躍超過預期，他們從中了解不少客戶對產品的意見。

金融科企主打技術增進成本效率，不過周美華稱人性化、增進與客戶溝通也是重點，「客戶不是買科技產品，而是買一個安心」。她舉例指外界不時批評其寵物保險難以理賠，透過舉行活動有更多機會向客戶解釋保單詳情，當他們明白不賠理由，即使理賠仍續按條款處理，但對理賠的批評已見減少，現時該行寵物保險續保率逾九成。

增客戶信任 帶動交叉銷售

交叉銷售也是OneDegree重點策略，周美華表示長期依賴廣告獲客並不健康，「開業頭兩年我哋咩產品都講、咩產品都賣」，他們花了不少時間理解現有客戶組成，現時每隻產品已有其定位和發展策略，「我們由寵物保險進入家庭，有六成客戶是女性，當她們結婚後需要家居保險」，該行危疾保險不是以對外獲客，而是向客戶交叉銷售為主要渠道，「一個母親會關心健康，所以會較多投放在成熟母親的客群」。透過不斷提升服務體驗，增加客戶信任以提高存留和交叉銷售成功率，她指出自開業以來，每年皆有超過20%客戶投保1張以上保單。

寵物保險增長空間仍大

至於會否再推新產品，周美華稱「貨架」已大致齊備，除非有產品優勢，否則現時不會投資開發新險種。她認為寵物保險仍有很大增長空間，估計現時市場滲透率只有7%至8%，仍遠低於日本的14%，加上其他產品快速增長，公司增長仍未到平台期。除了香港虛擬保險業務，母公司OneDegree集團旗下數字資產保險業務OneInfinity收入急增，加上其他科技業務支持，集團整體今年第三季錄得盈利，為2020年4月獲發牌照以來首次。