基金特區：高盛資管看好美經濟軟着陸 美股日股前景俏 科技股吸引

對於聯儲局減息，Bunglawala表示，隨着通脹持續降溫，就業市場放緩，聯儲局的利率決策主要考慮因素已從通脹轉向就業數據，認為較早前新增職位遜市場預期，是其中一個推動聯儲局減息的因素，惟預期美國經濟雖現放緩迹象，今年仍可保持2.3%至2.5%的溫和經濟增長，對就業市場有一定支持，並料在經濟保持增長的背景下，進入貨幣寬鬆周期，將利好股票及債券等風險資產的表現，因此對股票前景持正面看法，相對看好可受惠於美國經濟增長的美股，今年第一及第二財季的美企盈利均向好。

美股估值偏高 仍具投資吸引力

至於市場對美股估值偏高的憂慮，Bunglawala指出，倘若單看美股中的「科技七巨頭」（即Alphabet 、亞馬遜、蘋果、META、微軟、Nvidia和Tesla），這些大型科技股的估值確實相對較高，撇除科技七巨頭後，標普500指數的其他公司估值仍處於合理水平，當中不乏投資機會，即使是部分估值偏高的優質增長股，基於盈利持續大幅增長，加上現金流強勁，可支持較高的估值，因而仍具投資吸引力；對於美股將面對的大選風險，儘管選舉結果難料，但認為市場表現最終取決於經濟及企業盈利等基本因素，回顧自二戰以來美國總統大選後的市况，無論是民主黨還是共和黨獲勝，只要當年經濟沒有出現衰退，股市便有超過八成機率錄得正回報。

亞洲區股市 看好日本多於印度

除了美股外，Bunglawala繼續稱，看好日股前景，雖然有鑑於日圓升值，最近日本市場確遇到了一些挑戰，但仍然認為日本市場的正面因素，包括整體經濟增長、商業信心，以及企業改革等，對日本市場的支持遠不止於此水平，尤其是企業改革，隨着日本企業更重視股東權益，透過派息及股份回購等方式回饋股東，將成為日股的長期利好因素；至於日本以外的亞洲市場，則普遍持中性看法，其中印度經濟增長雖然強勁，大部分經濟增長也能轉化為企業盈利，但是估值亦處於相當高的水平，更重要的是，大部分印度企業的盈利增長預期已反映於現價之上，考慮到市場進一步上升的空間或有限，因而即使看好其經濟增長前景，暫對該市場抱持中性的觀點。

行業方面，今年以來具人工智能（AI）概念的科技股持續向好，理論上減息往往利好科技股表現。Bunglawala亦認同，減息向來為科技股的正面因素，利潤豐厚的科技公司應可受惠於較低利率，值得留意的是，目前這此科技股的債務水平已與過往不同，大部分均坐擁龐大現金流，不再如過去般容易受到利率變動的影響，惟較低利率環境始終有助於提振市場情緒，從而支持科技股向好，但也提醒投資者就AI相關及更廣義的科技股而言，是否值得投資，仍取決於企業能否維持其估值所需的盈利增長水平。

根據高盛全球投資研究部的數據，自從Chat GPT和其他大型語言模型推出以來，AI科技帶來的增長潛力受到投資者高度關注，隨着投資者追捧AI主題，企業也做出適當的回應，今年第二財季電話會議中提及人工智能的企業數量創歷史新高（見圖），當中包括科技行業以外的上市公司，以致評估企業能否利用AI科技獲利及應對市場競爭，變得愈來愈重要。

部分資金投入債市 分散風險

儘管良好的基本面可以支持股市中長期表現向好，惟短期市場仍有可能受投資者對經濟前景的憂慮而波動。Bunglawala提醒，投資者應分散投資風險，如將部分資金投入債市，目前債券孳息相對於過去較長的時間，仍處於相對吸引的水平，且未來隨着利率進一步下降，債價具上升潛力，同時於投資組合內加入債券，既可為投資組合帶來收益，也有助於減低整體投資組合的風險。

明報記者 劉敬華

[基金特區]