外資湧入追貨 港匯見近兩年高

1個月拆息連升8日

截至昨晚8時15分港匯報7.7632，升83點子（1元等於1萬點子）。至於港元拆息昨日個別發展，在9月底季結後第一個交易日，短期拆息回落，隔夜拆息跌141.04點子（1厘等於100點子）至4.98226厘。1星期拆息跌17.38點子至4.77488厘。與樓按相關的1個月拆息連升8日，升2.38點子至4.34476厘；中長期拆息方面，3個月期拆息升19.35點子至4.37375厘。6個月期拆息升4.04點子至4.06851厘。12個月期拆息跌1.51點子至3.95345厘。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，昨日港匯上升主要因外資追買港股，於資金流入下，對港元需求殷切促使港匯上升，相信短期內港匯會繼續強勢，有機會進一步邁向強方7.75水平，令金管局入市干預沽出港元，銀行體系結餘或會回升。他又預料港元拆息則或會先升，並於金管局實現強方兌換保證後回落。