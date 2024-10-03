moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外資湧入追貨 港匯見近兩年高

【明報專訊】內地財金部委上周二（9月24日）公布一系列措施後，港股成交額連續6個交易日維持於2000億元以上，昨日北水缺席下成交仍高達4000多億元，反映外資急湧入港股，對港元需求上升，港匯昨日曾高見7.762，創2022年底以來最強水平（見圖）。有分析認為，於外資追買港股下，對港元需求殷切，推升港元拆息回升，短期內港匯有機會進一步邁向強方兌換保證7.75水平。

1個月拆息連升8日

截至昨晚8時15分港匯報7.7632，升83點子（1元等於1萬點子）。至於港元拆息昨日個別發展，在9月底季結後第一個交易日，短期拆息回落，隔夜拆息跌141.04點子（1厘等於100點子）至4.98226厘。1星期拆息跌17.38點子至4.77488厘。與樓按相關的1個月拆息連升8日，升2.38點子至4.34476厘；中長期拆息方面，3個月期拆息升19.35點子至4.37375厘。6個月期拆息升4.04點子至4.06851厘。12個月期拆息跌1.51點子至3.95345厘。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，昨日港匯上升主要因外資追買港股，於資金流入下，對港元需求殷切促使港匯上升，相信短期內港匯會繼續強勢，有機會進一步邁向強方7.75水平，令金管局入市干預沽出港元，銀行體系結餘或會回升。他又預料港元拆息則或會先升，並於金管局實現強方兌換保證後回落。