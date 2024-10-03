卡羅特首掛升58％ 「街貨」一日炒近1.5轉

香港公開發售部分超額認購1346倍的卡羅特，昨開報9.5元，較上市價5.78元高64.4%，其後升幅曾擴大至88.2%，高見10.88元，最終收報9.15元，高上市價58.3%。一手500股，不計手續費，成功認購卡羅特的投資者，每手賺1685元。卡羅特此次一手中籤率僅15%，抽80手（4萬股）始可穩獲一手。

拉拉科技第四度入表

另外，科技賦能與數據驅動的物流交易平台拉拉科技第四次遞表來港申上市，高盛、美銀證券、摩根大通為其聯席保薦人。公司曾進行多輪融資，投資者包括高瓴、紅杉中國、紅杉資本等。根據弗若斯特沙利文的資料，拉拉科技今年上半年全球閉環貨運交易總值最大的物流交易平台，市場份額為53.9%。今年上半年公司按年扭虧為盈，期內利潤達1.84億美元，去年同期虧損3299.7萬美元。拉拉科技曾於去年3月、9月、今年4月遞表來港申上市。

此外，地平線（Horizon Robotics）周二（10月1日）再入表申上市，早前市傳公司擬集資約5億美元（約39億元）。地平線上市前投資者包括上汽集團（滬：600104）、雲鋒基金、比亞迪 （1211）等。

同時，3新股同期招股，截至昨日單計孖展均已超購。截至昨晚8時，今日截止招股的太美醫療科技（2576）孖展超購51.71倍、香港承建商榮利營造 （9639）超購18.42倍、內地音視頻服務提供商七牛智能 （2567）超購4.82倍。

[新股]