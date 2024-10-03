赴美上市 域塔物流：投資者更多估值更高

【明報專訊】域塔物流科技（美：RITR）今年8月底在美國納斯達克上市，行使超額配售權後集資近1000萬美元。公司主席兼行政總裁陳建中稱，選擇在美上市主要由於投資者更多、估值（PE）可以更高、以及可以在短期內二次增發。上市時域塔PE值高逾100倍，陳建中解釋是因為公司有幾張總金額合共逾10億港元尚未開始或完成入帳的大型訂單，將在1至3年內陸續完成並入帳。另外，總投資金額達20億港元的大型智慧物流中心項目亦即將動工。
域塔上市發行規模，由原先的250萬股減至210萬股，陳建中解釋，此舉是為了保守行事，希望一定會出現「綠鞋」（新股超額配售權），對股價有一定影響，並且公司希望在短時間內二次增發，目前正與二級基金商談。域塔以每股4美元定價，周二晚收報5.39美元，股價累升近三成半。
陳建中表示此次上市所募集的資金將用於擴大業務規模、加速產品研發、及使得融資渠道多元化。陳建中指出，擴大業務規模方面，公司目前正在拓展美國、東南亞及東盟市場，其中美國的冷鏈倉庫市場需求很大，並且缺乏PLT Solution（房地產+物流科技解決方案）的倉儲，人工貴且工會制下，舊的倉庫很難縮減人手，這就給域塔機會。域塔正與美國商家商談新建PLT Solution倉庫的合作，即將公布。在擴張過程中，域塔也不斷增聘員工，陳建中表示上市公告中公布員工數量為53名，目前正在擴張中，相信短時間內員工可超100名。
他續稱，域塔的競爭優勢在於PLT Solution。通過採用公司的PLT Solution，物流倉可以減少約30%的人手，並且面積使用率提升1倍以上。公司正在研究為長和（0001）旗下的屈臣氏做物流倉庫增值解決方案，其中域塔負責投資研究倉庫增值，今年2月成立的智慧物流科技公司NEXX（鼐思鋱科技）負責投資研究科技層面的自動化增值。
NEXX今年2月由摩根大通中國前首席執行官黃國濱、陳建中、思謀物流科技集團執行董事及前總經理許嘉共同創立，並於今年6月引入長實集團為股東。