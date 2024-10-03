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油價連升兩日 見1個月高 市場憂以軍襲伊朗石油設施礙供應

【明報專訊】中東緊張局勢升級，伊朗向以色列發動大規模的導彈襲擊後，以色列威脅報復。市場憂慮以方可能針對伊朗石油設施施襲，令中東原油供應受阻。布蘭特期油及紐約期油繼周二升逾2%後，周三午夜前維持升勢。布蘭特期油昨曾升穿每桶76美元，紐約期油升穿每桶72美元，是9月初以來高位。標普500指數及納指早段偏軟。

澳新銀行研究部的分析指出，油組（OPEC）成員國伊朗直接參與襲擊，增加了原油供應受阻的可能性。石油經紀商PVM指出，以色列威脅的報復行動，可能包括破壞或摧毀伊朗的石油設施。倘以色列向伊朗報復，伊朗有可能封鎖霍爾木茲海峽，妨礙海灣地區的原油出口，導致油價顯著上升。

Phillip Nova市場分析師Priyanka Sachdeva表示，油市此前關注全球經濟前景疲軟對原油需求的影響，在中東衝突升級後，市場轉為憂慮石油供應可能受阻。市場此前憂慮原油需求轉弱，加上油組與盟友（OPEC+）以外的供應可能增加，布蘭特期油上月跌穿每桶70美元，是2021年以來首次。

Rapidan能源集團總裁、美國前總統小布殊的能源顧問Bob McNally表示，原油市場有大量空倉，對地緣政治風險缺乏關注，若市場意識到局勢升級可能直接影響能源基礎設施或原油供應，原油風險溢價才會上升。高盛分析師Yulia Zhestkova Grigsby表示，鑑於全球剩餘石油產能較高，且實際供應的影響有限，地緣政治風險溢價應保持溫和。

凱投宏觀指出，主要產油國伊朗佔全球石油產量4%，但一個重要考慮因素是，倘伊朗供應受阻，油組領袖沙特阿拉伯會否增產。

OPEC+會議未改年底增產政策

OPEC+周三舉行部長級小組會議，審視市場狀况，會議未對政策作出任何改變。OPEC+此前同意由12月開始增加供應，將每日產量提升18萬桶，較原訂計劃延遲兩個月。澳新銀行指出，任何有關維持增產計劃的消息，都可能抵消對中東供應受阻的擔憂。

自2022年底以來，OPEC+商定了一系列的減產措施。OPEC+成員國目前除了遵循每日合共減產200萬桶的官方配額，部分成員國另每日自願減產合共386萬桶，意味OPEC+目前每日產量削減了586萬桶，約佔全球需求的5.7%。同時，OPEC+亦準備由今年底至明年，逐步解除自願減產措施。

分析：沙特或以價格戰保市場份額

分析師指出，若部分成員國未有妥善履行減產協議，可能會促使沙特等國家，由12月起加快退出自願減產。《華爾街日報》昨引述知情人士稱，沙特石油部長表示，倘OPEC+成員國不遵守產量限制，油價可能會跌至每桶50美元，並特別提到伊拉克和哈薩克未有履約。

消息指，OPEC+成員國將沙特的聲明，解讀為該國暗示，倘若有成員國不遵守產量協議，沙特將不惜發動價格戰，以保住其市場份額。

中東地緣政治緊張局勢持續數月，但在伊朗今次採取行動前，油價未見顯著回升。沙特將部分問題歸咎於一些成員國無視限制產量的計劃。

（綜合報道）

[國際金融]