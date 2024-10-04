moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

話你知：2015年A股泡沫爆破 恒指4個月挫7800點

標籤：經濟

【明報專訊】野村中國首席經濟學家陸挺警告，未來幾周有A股可能重複2015年史詩般的大上大落，那2015年發生了什麼事？當年內地股民以超高槓桿炒股，加上中證監准許互惠基金買港股，將兩地股市推上高峰，但及後中央出手「去槓桿」，A股於3個月內腰斬，恒指4個月蒸發逾7800點。隨着人行2014年11月減息，A股即時起舞，當年內地股民利用互聯網貸款工具「場外配資」，以相當於九成孖展入市，令A股早已開車，至翌年中證監准許互惠基金買港股時，滬指市盈率達23倍，深成指市盈率達50倍，滬深股市日均成交額達1.4萬億元人民幣，亦因如此，市場憧憬北水大舉南下把H股扯高，追平與A股的差價。

內地股民場外配資

中證監主動去槓桿

4月8日「港股通（滬）」首度用盡130億元人民幣全日額度，市場深信北水將洶湧南下，翌日恒指曾飈1700點，全日成交2915億元。4月27日恒指直撲28,588點見全年高位。但A股泡沫引起中證監警惕，一連串「去槓桿」措施後，滬指由高位5178點跌至8月26日的2850點見底，港股大時代亦在5月尾結束，由高位的28,254點反覆跌至9月底的20,683點才止跌。

陸挺於最新報告亦推介兩本書，其中《春天的狂想：中國股市的非理性繁榮與大眾癲狂》正是講述2015年數月間，A股市場直衝雲霄又斷崖式下跌的博弈；至於另一本《瘋狂、恐慌與崩盤》，作者透過解析歷史上的金融危機與模式，通常都包含瘋狂、恐慌與崩盤3個階段。