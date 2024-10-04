渣打：昨跌市屬「大漲小回」格局

鄭子豐指出，內地日前的政治局會議帶來很大啟示，減低市場的隱憂，期待未來數個月有明顯的財政措施出台，整體而言可保持估值上調走勢。他又稱，港股適當調整是好事，但市場似乎已先行換馬，未必加碼投資港股。

升勢取決內地政策發債措施

他表示，目前估值仍然合理且投資者持倉比例仍偏低，該行對近期動力或持續持謹慎樂觀看法，上升趨勢能否持續將取決於內地政策和發債支持措施。如果內地即將推出的財政措施超過2萬億元人民幣，並有效提振信心和刺激消費，大市有機會升至其最新的樂觀情境範圍，即22,500至24,500點。

該行今年6月提到，恒指樂觀情境為20,000至22,000點，由於政策刺激力度已超出預期，基本情境區間更新為20,000至22,500點。不過他提醒，下個月美國大選的地緣政治局勢，以及中東局勢、關稅等，有可能威脅到中國股票盈利前景復蘇和市場情緒，令大市重返18,000至20,000點的悲觀情境區間。

鄭子豐建議，可留意中美股票的機會型策略，部署高股息非金融業國企股、內地非必需品消費、科技、通訊服務股等政策受惠股、以及美國通訊服務、科技股、大型銀行及健康護理股等。