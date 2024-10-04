畢馬威IPO報告：港今年重登全球第4

美的集資357億 佔整體逾六成

據畢馬威資料顯示，今年首3季納斯達克交易所集資額達144億美元（約1123億港元）排於全球首位，紐約交易所期內以集資124億美元位居第二。而印交所、港交所（0388）及上交所，期內分別集資86億美元、72億美元及70億美元，排名第三至第五名。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀表示，香港近期錄得3年來最大規模的IPO項目，反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。而上市機構的靈活性、減息及中央刺激措施等利好因素，預料進一步推動香港IPO市場復蘇及活動。

港交所於今年9月，將特專科技公司上市機制（俗稱18C）的市值要求下調，將已商業化公司由60億元降至40億元，未商業化公司則由100億元降至80億元。畢馬威表示，為應對市場挑戰，港交所暫時放寬特專科技公司上市門檻，以保持香港作為資本市場樞紐的競爭力。