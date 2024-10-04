畢馬威IPO報告：港今年重登全球第4

【明報專訊】會計師行畢馬威發布今年第三季內地及香港公開招股（IPO）報告，表示以首3季度計，去年首5名不入的香港，今年可重新躋身全球第四名，年初至今錄得45宗IPO，集資額556億元，分別按年升2%及1.23倍，主要因為一家大型中國家電製造商（美的（0300））IPO項目推動，該項目集資額達357億元，佔香港年初至今新股集資額64%。
據畢馬威資料顯示，今年首3季納斯達克交易所集資額達144億美元（約1123億港元）排於全球首位，紐約交易所期內以集資124億美元位居第二。而印交所、港交所（0388）及上交所，期內分別集資86億美元、72億美元及70億美元，排名第三至第五名。
畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀表示，香港近期錄得3年來最大規模的IPO項目，反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。而上市機構的靈活性、減息及中央刺激措施等利好因素，預料進一步推動香港IPO市場復蘇及活動。
港交所於今年9月，將特專科技公司上市機制（俗稱18C）的市值要求下調，將已商業化公司由60億元降至40億元，未商業化公司則由100億元降至80億元。畢馬威表示，為應對市場挑戰，港交所暫時放寬特專科技公司上市門檻，以保持香港作為資本市場樞紐的競爭力。