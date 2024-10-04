新世界過去7年 租金收入倍增銀行額度大減

可動用銀行融資額度餘183億

新世界由鄭志剛於2017年脫離聯席總經理行列，「坐正」副主席兼總經理，及後期兼任行政總裁的7年內，既在發展項目創建「Pavilion」新盤系列，在租盤方面更建立「K11」品牌購物藝術館。在多個新租盤投入運作下，經過7年發展，截至今年6月底止年度，新世界於內地及香港租金收入突破50億元大關，高見約54億元，創歷年高位。集團多個系列雖打響名堂，不過其間集團取態甚為進取，數年間密集投得香港國際機場的商業項目11 SKIES，亦參與投地在長沙灣營建商圈，並分別經新創建（0659）旗下協興參與啟德體育園建設、開設公司部署營運，甚至經新創建收購富通保險（現稱周大福人壽），多項投資均甚重本。

過去3年更碰上加息周期，新世界可用「子彈」日少，由2020年度手持現金連同可用銀行貸款額度共近1184億元，驟減至今年度的462.9億元（見表）。當中可動用銀行融資額度只餘183億元，比2021年度的565.99億元相去甚遠，亦未見銀行新增額度。集團財務費用亦明顯大增，2020年度倍增至近53.9億元後高企不下，到今年度仍有55.08億元。最新年度淨付42.75億元，比兩年前錄得淨財務收入2.59億元相去甚遠。期間集團雖持續出售非核心資產，均未能壓低負債比率，反之過去3個年度共增加19.4個百分點至55%。

內地與港推多個租盤 稍解資金壓力

不過該集團今年度起陸續有多個內地與香港租盤推出，加上待售樓盤入帳，或稍解營運資金壓力，而新世界亦正部署出售啟德體育園公司予母企周大福企業進一步減債。

另鄭志剛出資2.09億元購入K11系列公司，又將參與啟德體育園內零售館策劃，有望成為他今次領軍K11後「省招牌」之作。未來3年鄭亦每年獲新世界付商標費用最多3.72億元，更將為其今次「外闖」提供「子彈」。