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中銀推定息按揭 年息3.15至3.35厘

【明報專訊】中銀香港（2388）宣布推出「定息按揭計劃」，提供的按揭定息年期共有4個選擇，包括2年至5年的定息期，客戶在敍做私人住宅按揭時，可於定息期內鎖定按揭利率，定息期年息介乎3.15厘至3.35厘（見表）。當定息期屆滿後，其後按揭利率則根據當時中銀的最優惠利率（P現為5.625厘）減1.25厘計算。

若按現時銀行普遍最低按息計劃能提供的3.875厘，以30年期按揭貸款500萬元計，每月需供款2.35萬元，以此比較，選擇中銀5年期的「定息按揭計劃」，其實際按息為3.15厘，料每月供款最多可減2025元或8.6%。但需要留意若日後本港按息持續回落，採用定息按揭供款或有機較浮息為高。

早前匯豐亦有推出定息按揭計劃，分首3年及首5年，息率分別為3.25厘及3.15厘，其後同樣為P減1.25厘。儘管本港進入減息期，但料減息步伐溫和，有分析指與樓按相關的1個月拆息有機會較長時間處於3厘水平以上，令市場人士相信定息按揭計劃仍有市場。事實上，近日港元拆息普遍上升，1個月拆息於內地推出公布「組合拳」措施之前（23日）報3.73935厘，翌日（24日）已抽升至4厘水平，昨日1個月拆息報4.48363厘，7個交易日1個月拆息已升近0.74厘。

金管局住宅按揭統計顯示，8月份H按選用比例約88.6%，而P按的使用比例為6%，定息按揭計劃連續19個月保持在0%。