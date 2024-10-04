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港8月零售跌10%遜預期 零售協會：股市旺氣氛改善 跌勢或至明年初

【明報專訊】香港零售銷售連跌6個月，政府統計處公布，今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為292億元，按年跌10.1%，差過市場預期的跌9%。扣除價格變動後，今年8月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌11.8%。零售協會表示，近日港股暢旺令氣氛有所改善，但會否為零售業下半年帶來動力仍需時觀察。行業亦面對港匯高企的因素，全年仍維持高單位數至低雙位數的跌幅，跌勢亦有可能持續至明年初。

明報記者 蕭嘉聰

今年首8個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.7%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.3%。單計8月仍有多個零售類別錄得跌幅，包括珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌24%等；3個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，當中食品、酒類飲品及煙草升0.2%；藥物及化妝品上升4.5%；書報、文具及禮品升3%。

珠寶鐘表等跌逾兩成

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，8月跌幅是預料之內，兩大主因包括港人外遊及遊客消費力降級，更多遊客來港只是純旅遊而非消費。協會調查顯示，今年9月受基數較低影響，由百分比變化來看有一定改善，加上港股由9月中開始向上，整體氣氛有所改善，跌幅有所收窄，但仍有八成會員預期生意將錄跌幅。

10月方面，調查顯示，約三成會員預期生意將錄得升幅至持平，黃金周令會員加大推廣力度，七成仍預期生意將下跌。謝邱安儀指出，十一黃金周首兩天本地市場人流有改善；首兩天入境旅客增加，但旅客消費力較去年下降，令首兩天生意與周末相若，整體而言較2018年仍有距離。她續稱，雖然美國減息，但港元與其他貨幣匯率差距仍需時消化，內地遊客來港購物仍覺得較昂貴，因此要看接下來經濟環境會否有轉變。

政府：短期仍面對挑戰

政府發言人表示，8月零售受消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，錄得按年下跌。展望未來，零售業短期內仍面對挑戰，不過內地政府的多項惠港政策，以及港府提振市面氣氛、支持業界發展的多項措施，將對零售業務有利。整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，加上港元匯率隨美國減息回軟，亦會為零售業帶來支持。

大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒指出，8月訪港內地旅客較7月增加近17%至366萬人次，創2019年7月以來新高，同時本港居民經陸路口岸離港人次突破810萬，亦創歷史新高。隨着港人北上消費及訪港內地旅客消費模式轉變成新常態，他估計全年零售銷售按年或錄得溫和單位數跌幅。