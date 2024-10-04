華電動車加徵關稅 歐盟4國擬贊成

法意希臘波蘭贊成 足夠通過

路透社指出，目前未清楚歐洲最大經濟體及主要汽車生產國德國將如何投票。歐盟汽車產業普遍反對關稅，尤其是依賴向中國出口的德國汽車製造商。福士汽車（Volkswagen）敦促德國投票反對關稅，認為這不會提高競爭力。

根據歐盟的數據，在歐盟市場註冊的中國品牌電動車佔比，由2020年的1.9%升至今年第二季的14.1%。路透引述歐洲官員消息指即使徵稅提案獲通過，歐洲仍將與中國磋商關稅替代方案，包括制定最低進口價格機制。

黃仁勳：Blackwell晶片全面投產

此外，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳向CNBC表示，最新一代Blackwell晶片已全面投產，市場需求瘋狂，刺激該股早段升逾3%。Nvidia又透露，與技術顧問公司Accenture擴大合作，協助全球企業使用生成式AI工具，從而提升Nvidia的訂單。

據路透社報道，OpenAI已完成規模逾66億美元的新一輪融資，公司估值達到1570億美元。投資者包括Thrive Capital、微軟及Nvidia等。

（綜合報道）

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