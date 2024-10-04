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華電動車加徵關稅 歐盟4國擬贊成

【明報專訊】正對中國製造的電動車進行反補貼調查的歐盟，預計於周五就中國電動車關稅提案進行表決。路透社引述消息人士稱，法國、希臘、意大利和波蘭將投票贊成向中國製電動車徵收高達45%的關稅。根據歐盟規定，除非佔歐盟人口65%的歐盟國家投票反對該關稅提案，否則歐盟委員會可在未來5年，向中國電動車加徵關稅。由於被指將會投贊成票的4個國家，佔歐盟人口的39%，意味歐盟已有足夠票數通過這項貿易限制措施，但有可能面臨中國採取報復。

法意希臘波蘭贊成 足夠通過

路透社指出，目前未清楚歐洲最大經濟體及主要汽車生產國德國將如何投票。歐盟汽車產業普遍反對關稅，尤其是依賴向中國出口的德國汽車製造商。福士汽車（Volkswagen）敦促德國投票反對關稅，認為這不會提高競爭力。

根據歐盟的數據，在歐盟市場註冊的中國品牌電動車佔比，由2020年的1.9%升至今年第二季的14.1%。路透引述歐洲官員消息指即使徵稅提案獲通過，歐洲仍將與中國磋商關稅替代方案，包括制定最低進口價格機制。

黃仁勳：Blackwell晶片全面投產

此外，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳向CNBC表示，最新一代Blackwell晶片已全面投產，市場需求瘋狂，刺激該股早段升逾3%。Nvidia又透露，與技術顧問公司Accenture擴大合作，協助全球企業使用生成式AI工具，從而提升Nvidia的訂單。

據路透社報道，OpenAI已完成規模逾66億美元的新一輪融資，公司估值達到1570億美元。投資者包括Thrive Capital、微軟及Nvidia等。

（綜合報道）

[國際金融]