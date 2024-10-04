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5國公民星置業 毋須付額外買方印花稅

【明報專訊】新加坡向來是海外買家理想置業地點，不過近年大幅提高額外買方印花稅（ABSD）（見表2）令外國買家卻步，打擊了當地核心中央區（CCR）新盤銷情及整體樓價表現。其實尚有5國的公民至今在新加坡置業不受影響，他們若在新加坡首次置業，毋須支付額外買方印花稅。

因自貿協定 獲星公民待遇

新加坡為了壓抑當地樓價飈升，在2023年4月底大幅調高外國買家的ABSD由樓價30%跳升至60%，再加上所有買家必須繳付3%至6%的買方印花稅（BSD），大幅推高置業成本。

不過，據新加坡稅務局稱，按新加坡與不同國家簽署《自由貿易協定》內容而定，美國、瑞士、挪威、冰島及列支敦士登這5個國家的公民，在ABSD上，可享有與新加坡公民同等待遇，即首個單位的ABSD為零，而第2個單位為20%，而第3個單位為30%，相對其他外籍人士，首次購入新加坡物業，即要繳交60%的ABSD划算得多。

新加坡置業必須繳付的BSD，一般為樓價的3%至6%，視乎所買入的單位成交價而定，成交價愈高，所須繳付的BSD比率愈高。購買價值100萬至150萬新加坡元以下的單位，BSD為4%，若是150萬至300萬新加坡元的單位，稅率會提升至5%。這標準應用於所有國籍人士，包括新加坡公民亦不會獲得豁免。

外國人不可買組屋等

此外，外國人在新加坡買入住宅物業時，並不可涉足組屋（HDB）及有地住宅（除聖淘沙島外）這兩種市場。有地住宅泛指排屋或獨立屋此類物業，新加坡政府為了保護本國人的土地權益，特意在住宅物業法案中列明此點，即使買入容許外國人持有的聖淘沙島上有地住宅，事前亦要申請，由新加坡土地管理局批准方可正式買入。

[環球樓市]