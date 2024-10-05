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中國股票基金一周吸資千億 紀錄次高 恒指昨漲623點兩年半高 半導體股熱炒

【明報專訊】內地推「組合拳」刺激經濟，吸引大量資金湧入，統計顯示截至本周四的最新一周流入中國股票基金總額多達139億美元（1084億港元），創紀錄第二高，今年以來流入中國股市的資金更累計達到1140億美元。資金市帶動恒指昨天最高曾見22,742點，為2022年3月1日以來逾兩年半最高，收報22736點，升623點、整體大市成交額則較上日縮減近16%至2615億元。全周累積升2104點或10.2%，已是連續兩周升幅逾一成。分析指下周內地股市假後復市，料看好港股趨勢仍主導市况。

美銀證券引述EPFR Global數據，在最新一周，新興市場股票基金流入155億美元（1209億港元），創歷史第二高，相反歐美股票基金便合共錄得158億美元資金流走。而美銀私人銀行目前管理資產的3.8萬億美元，當中投資股票佔比達62.6%，為過去20年比重39%至66%的接近上限水平，相反持債券及現金比重均降至佔比19.8%及10.8%，亦反映大戶目前更鍾情於股票資產。

港股連續兩周全周升逾10%

而昨日港股升勢仍受科網股帶動，科指收報5227點，升4.99%，當中美團（3690）升4%，阿里巴巴（9988）升3.5%，加上騰訊（0700）升2.44%。全周計，科指便累升17.38%。

市場消息主導不同行業表現，美國兩個生產高純度石英礦受颶風吹襲停運，市場憂慮半導體供應鏈受影響，刺激半導體股大升，宏光半導體（6908）急彈約2.85倍，晶門半導體（2878）升70%，藍籌中芯國際（0981）亦升29％；美國港口罷工比預期早結束，市場憧憬運費上升落空，東方海外（316）及中遠海控（1919）逆市跌7.97%及7.3%。但中遠海能（1138）受惠油價創1個月高位而升9%（見表）。藥明康德（2359）及藥明生物（2269）傳售部分業務，且未有作否認，刺激藥明康德全日升11.55%，藥明生物升14.46%。

港元拆息個別發展。與樓按相關的1個月HIBOR連升10日，升1.64點子（1厘等如100點子）至4.5厘，是7月31日後最高，短線隔夜HIBOR升7.52點子至5.35357厘，是9月30日後最高，但一周及兩周拆息均報跌。

港匯偏強 1個月拆息連升10日

港元匯率昨晚維持在7.7657的偏強水平。彭博報道，本周四有48億美元港元期權易手，為每天平均交易量的6倍。

第一上海首席策略師葉尚志指出，預期A股國慶假後延續好表現，資金炒題材股，相信保持大漲小回格局，估計焦點轉移至二線藍籌股，而恒指昨天低位21,824點可視為恒指好淡分水線。

明報記者