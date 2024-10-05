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消息：新世界高層張之杰已離職 鄭志剛愛將 任K11新公司董事

【明報專訊】本報昨報道傳獲鄭志剛邀請加盟新世界發展（0017）及K11的張之杰，在新世界管理層大地震（9月26日）翌日，旋即開設了一間名為「K11 Concepts管理」的本地私人公司，並擔任首任董事。最新據市場消息指出，K11最近將有一批員工離職，包括K11集團高級執行副總裁兼新世界客戶生態系統高級總監張之杰在內。本報曾向新世界查詢，但截稿前未有回覆。

曾任賽馬會業務拓展及市場發展總監的張之杰於2022年加盟新世界及K11，據知情人士指出，他是受鄭志剛邀請過檔，以專責K11商場的超級VIP客戶關係。今次張之杰傳出離任，未知是否與鄭志剛撤出新世界核心管理層有關，由張擔任首任董事的新公司又是否與日後K11營運相關，以及往後K11的管理班子均為市場關注。早於上周四（26日）的新世界管理層大地震中，鄭志剛辭任執行副主席兼行政總裁，改任非執行副主席，他同時透過離岸公司AC Group Limited以2.09億元向新世界發展回購了一系列K11相關的管理公司。

至於K11裁員問題，新世界新任行政總裁馬紹祥曾在業績會表示，過去幾年經濟環境不理想，集團一直務實地從不同方面開源節流，一般行政開支減幅達17%，資本開支亦減23%。員工是集團的寶貴資產，暫未有大規模裁員計劃，會繼續優化內部程序，組織架構會因應市場變化而調整。