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HKVAX成港第三間持牌虛幣平台

【明報專訊】證監會更新虛擬資產交易平台名單，香港虛擬資產交易所有限公司（Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited）旗下虛擬資產交易平台HKVAX周四（10月3日）獲發VATP牌照，成為香港第三間持牌虛幣平台。HKVAX亦宣布，除了場外交易（OTC）、交易平台及託管服務，亦會專注提供證券型代幣（STO）及實物資產代幣化（RWA）服務。

打造港成全球STO和RWA中心

HKVAX宣布，獲證監會頒發第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定頒發VATP牌照。聯合創始人兼行政總裁吳煒樑表示，目標是將香港打造成為亞洲以至全球的STO和RWA中心，STO和RWA的發展將為傳統金融市場注入新活力，提升資產流動性，為融資者和投資者創造更多機會。

HKVAX的三大核心業務板塊包括OTC經紀服務，為機構客戶提供深度流動性和改善定價；支持全天候交易，並提供客製化的交易工具；全方位資產託管服務，採用多重簽名技術和冷熱錢包分離，提供完善的保險保障。 

HKVAX平台亦為專業投資者提供包括STO和RWA等一站式虛擬資產管理服務，如資產代幣化諮詢和技術支持、代幣發行和上市服務、二級市場交易，以及資產託管和管理。

聯合創始人兼營運總監霍兆樑表示，公司現有架構可以為潛在客戶和合作伙伴提供良好平台，並擁有完整生態系統，提供端到端的解決方案，包括從資產代幣化、發行、交易到託管的每個環節，以確保最高的安全性和效率。