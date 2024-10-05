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零售協會：黃金周人流稍好 消費弱

標籤：經濟

【明報專訊】香港零售管理協會主席謝邱安儀出席港台節目時表示，今年零售業銷售額在淡季與傳統旺季都差不多，只是徘徊於某個水平，與市民外遊或北上，以及遊客消費降級等因素有關，十一黃金周市面整體人流是好一些，但只是比較平時的人流好，等同平時周末的人流而已，消費力仍然是弱。

股市雖向上 仍須觀察未來情况

今年8月香港零售業總銷貨價值的臨時估計為292億元，按年下跌10.1%，今年頭8個月零售業總銷貨價值的臨時估計，比去年同期下跌7.7%。

謝邱安儀稱，今年4月以來，整體零售市道一直向下，原先根據以往經驗估計7至8月份銷售額應該較6月份好，但今年這3個月每個月都是約300億元左右，市道沒有季節性的上落。

她表示，消費零售市道仍要視乎經濟情况而定，即使股市向上，但仍要觀察未來情况，港元匯率（相對人民幣等其他貨幣）轉弱未有帶動消費，中央惠港措施對業界有幫助，未來仍然需要多些人來港及市民留港消費。

至於零售銷售數據當中各個類別升跌幅，例如汽車零件、珠寶等下跌，化妝品及藥物見升，煙酒零售升近兩成半，謝邱安儀解釋稱，煙酒品零售見升主因是加稅令銷售額的數字增大，並強調現在呈升勢的類別或主要靠大力推廣宣傳「撐住個營業額」，並且僅屬單位數升幅。此外，她認為，民生、日常生活類的零售可能跌幅較小，而涉遊客消費的部分就跌幅較大。