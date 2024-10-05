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美職位增25萬個 遠超預期 失業率跌至4.1% 美聯儲線人：下月不會減息半厘

【明報專訊】美國就業市場較預期穩健，9月非農就業職位增長25.4萬個，遠高於市場預期的14萬個，且大幅高於8月向上修訂至15.9萬個的增幅，是6個月來最強勁的就業職位增長。隨着招聘活動加快，美國9月失業率亦回落至4.1%，連續第2個月回落，市場原預期維持4.2%不變。美國工人薪酬也顯著增長。9月工人時薪按月增長0.4%，較預期高出0.1個百分點。時薪按年升幅達4%，較預期高出0.2個百分點。

強勁的就業市場數據，預示美聯儲毋須急於大幅減息。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，9月的非農數據可能為美聯儲下次11月會議再次減息半厘的可能性「關上大門」，並使美聯儲將減息幅度收窄至0.25厘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注11月會議繼續減息半厘的概率，降至5.5%。11月減息幅度收窄至0.25厘的概率，則升至接近九成半。12月會議繼續減息0.25厘的概率，亦升至七成以上。

減息預期降溫，美匯指數在數據公布後由101.9漲至102.6，創7周高位。離岸人民幣兌每美元由7.06跌至7.09。日圓兌每美元亦跌至148.8，是8月中以來低位，每百日圓兌港元跌至5.22。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，亦在數據公布後由3.73厘漲至3.9厘。美國10年期國債孳息率亦由3.87厘升至3.97厘。美股三大指數早段上漲，道指升約200點。

美匯漲至102.6 離岸人幣跌至7.09

Global X ETF模型投資組合主管Michelle Cluver表示，最新數據反映美國經濟在穩健的就業市場支持下仍保持韌性，好的經濟消息對美股來說也是好消息，因為經濟軟着陸的可能性增加。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta更形容，無論以什麼標準衡量，這都是一份轟動的非農就業報告，「我認為美國經濟不着陸（no-landing，指經濟在緊縮政策下維持增長）的情景突然變得更有可能」，美聯儲在寬鬆政策方面將更為審慎。

美國勞工統計局將7月和8月的非農就業職位，合共向上修訂7.2萬個，反映今夏的就業市場狀况，並非如此前預期般疲軟，而9月招聘速度顯著加快，為美聯儲鎖定循序漸進的減息步伐提供理據。Timiraos指出，美聯儲主席鮑威爾周一表明不急於減息，而9月強勁的就業數據增強了這個信號。

聯儲官員：勿過於看重單月數據

明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）對9月強勁的就業數據表示讚賞，形容整份報告的數據都非常出色，但警告不要過於看重單一個月的數據，通脹仍有可能跌至低於美聯儲的2%目標。他又認為美聯儲應盡力維持現時通脹接近目標，而就業市場穩健的狀態。

不過颶風海倫吹襲美國東南部可能令就業市場經歷短暫的動盪，而波音數萬名機械師仍然罷工，對供應商等產生連鎖反應。若波音罷工持續至下周以後，可能會拖低10月的非農業就業職位，而該數據將於11月5日美國總統大選前公布。

（綜合報道）

[國際金融]