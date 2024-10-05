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憂伊朗原油產量減 布油觸每桶79美元

【明報專訊】伊朗向以色列發動導彈襲擊後，以色列以伊朗石油產業作為攻擊目標的風險升溫。衛星圖像顯示，由於擔心伊朗能源設施遇襲，油輪已撤離伊朗哈爾克島（Kharg）碼頭周圍的水域。MST Marquee資深能源分析師Saul Kavonic指出，處理伊朗90%原油出口的哈爾克島可能成為攻擊目標，更大的擔憂是衝突擴大，可能影響霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）的原油航運。全球每日有五分之一的石油產量，通過該海峽運送。國際油價繼周四升5%後，昨晚繼續上漲。布蘭特期油昨觸及每桶79美元，紐約期油曾漲至每桶75美元。

高盛指出，若伊朗的原油生產受到打擊，油價可能大幅上升。高盛全球大宗商品研究部門聯合主管Daan Struyven表示，若伊朗原油產量持續每日減少100萬桶，明年每桶油價最多可上漲20美元。Struyven稱，這是假設油組與盟友（OPEC+）不會透過增產來填補伊朗的產量缺口。若沙特阿拉伯和阿聯酋等主要油組成員國抵消伊朗部分減少的產量，油價升幅可能略低於每桶10美元。油組成員國伊朗，每日原油產量接近400萬桶。若伊朗的石油設施成為以色列的襲擊目標，全球4%的原油供應恐面臨風險。

惠譽：倘爆戰爭 恐升破百美元

惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下研究機構BMI指出，一旦全面戰爭爆發，布蘭特原油價格可能會升穿每桶100美元，倘霍爾木茲海峽被封鎖，油價更可能漲至每桶150美元或以上。BMI的分析指出，雖然爆發全面戰爭的可能性仍「相對較低」，但雙方策略失誤的風險正在上升。

Panmure Gordon分析師Ashley Kelty稱，外界愈來愈擔心以色列與伊朗互相報復的行動升級，令鄰國也捲入衝突。美國總統拜登周四表示，美國正討論是否支持以色列對伊朗石油設施施襲，而以色列已向黎巴嫩首都貝魯特採取新的猛烈轟炸。

（綜合報道）

[國際金融]