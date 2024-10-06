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彭博：Ubisoft創辦人家族擬伙騰訊提私有化

【明報專訊】據彭博報道，騰訊（0700）與法國電子遊戲開發商Ubisoft（育碧娛樂，法：UBI）創辦人家族Guillemot家族，正在考慮不同方案，包括將育碧娛樂私有化。據上述報道，截至今年4月底，騰訊在育碧的淨投票權有9.2%，Guillemot家族持股約20.5%。

Ubisoft股價單日大升37%

在今次育碧醞釀私有化及不同方案之前，育碧股價在過去一年曾大跌54%至9月26日的9.892歐元低位。受到醞釀私有化消息推動，育碧在上周五股價單日大升37%至14.2歐元，總市值重回18.56億歐元（約158.28億港元）。育碧和Guillemot家族的發言人對有關私有化消息不予置評。騰訊一名代表未即時回應。

育碧以開發《星際大戰：亡命之徒》、《虹彩6號：圍攻行動》等遊戲而聞名。育碧因為曾經被法國威望第集團敵意收購，於2018年引入騰訊入股，當時騰訊出資3.69億歐元購入育碧5%股權，至2022年，騰訊進一步出資增持育碧4.9%至今。

彭博引述消息人士指出，隨着育碧股價「縮水」，包括AJ Investments在內的少數股東，在推動將育碧私有化，或出售給戰略投資者。騰訊和Guillemot Brothers Ltd亦一直與顧問討論如何去幫助育碧股價企穩，並提升其價值。其正考慮各種選擇，在討論的選擇之一是聯手將該公司私有化。