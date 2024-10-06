OpenAI擬不再非牟利 高層續離職

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《衛報》、石英財經網、路透社、《華爾街日報》

Mira Murati於9月下旬表示會離開OpenAI，並在社交平台X（前稱Twitter）發文解畫，在OpenAI任職6年半，離開是個「艱難決定」，又稱「要離開所珍惜的地方，從來沒有理想時機」，但「這一刻覺得是時候了。」她解釋，離開理由是想撥出時間、空間，做自己的探索。

文內未有透露去向，但她今年6月在一場網上會議上提及過，人工智能將令部分有創意的工作消失，而她相信人工智能用於教育及創意，將會擴大人類的智能、創意、想像。

3高管辭職 Altman：方便一次過交棒

除Mira Murati外，OpenAI首席研究官Bob McGrew與研究副總裁Barret Zoph亦表示會離開公司。今次OpenAI高層大地震前，其聯席創辦人兼前科學總監Ilya Sutskever與另一聯席主管Jan Leike本來協助公司小組研究AI的生存危機，惟二人均於今年5月辭職。

Mira Murati宣布辭職當日，Sam Altman也於X上發文，稱讚Mira Murati貢獻良多，帶領OpenAI由名不經傳的研究室發展成重要的公司。Sam Altman引述Mira Murati稱，從來沒有好時機，若不突然發生，遲早都會被泄漏出去，故希望趁OpenAI上位時離開，他認同其理由合乎情理。

他表示，今次辭職的三人Mira Murati、Bob McGrew、Barret Zoph是各自決定辭職，但Mira Murati辭職卻時機正好，方便公司一次過交棒予下一代領導層。Sam Altman又為公司打強心針，說領導層變動是企業自然不過的事，尤其增長如此迅速、要求如此之高的公司。他表示，不會假裝今次離職潮如此唐突是合理不過，但強調OpenAI不是正常公司。

文內Sam Altman順勢宣布人事安排，陳信翰（Mark Chen）將成為研究部門副總裁，並與首席科學家Jakub Pachocki並肩帶領研究部門。Sam Altman透露，本來這是Bob McGrew的長遠交棒計劃，只是現在發生得較預期早。他形容，陳信翰是重視技術的專家，但過去數年亦以「令人印象深刻的方式」學習如何做領袖及經理。Josh Achiam則會成為Mission Alignment主管，聯絡公司各部門，確保所有東西及文化恰如其分。Matt Knight將一如計劃所想，成為首席資訊安全官。

彭博：OpenAI處變動 部分小組要重組

Sam Altman提到，上述提及的各人都會直接向他報告，又稱過去數年他大部分時間都用在OpenAI裏的技術以外事宜，希望未來大部分時間改為放在公司技術及產品。

彭博形容，OpenAI正處於變動，一連失去數名經理級人馬，部分小組亦要重組架構。OpenAI聯席創辦人John Schulman今年5月跳槽到對手Anthropic，當時解釋，離職是因為他希望聚焦在人工智能，展開職業生涯新一章，重返實際的科技工作。另一創辦人Andrej Karpathy今年2月離開OpenAI，並於7月另設一家結合人工智能的教育平台。至於OpenAI另一聯席創辦人兼主席Greg Brockman於8月初公布，要休假至今年底。

OpenAI：身為非牟利機構會繼續存在

另外，上月底彭博已引述消息人士稱，OpenAI正考慮成為「公益機構」（public benefit corporation），兼顧牟利與幫助社會，意味擺脫非牟利的董事局控制。消息稱，當時未有定論，轉型事宜仍在討論，時間表未定。

OpenAI未有就消息置評，但稱身為非牟利機構的OpenAI會繼續存在。路透社另引述消息指出，非牟利OpenAI及Sam Altman都會在有利潤的公益機構中持股。彭博指出，OpenAI正討論給予Sam Altman多達7%股份，亦即首次Sam Altman會在OpenAI持股。

《衛報》評論，OpenAI重組之所以重要，是該機構旨在建立通用人工智能（AGI），對人類影響深遠，眾多專家憂慮各大科企會為了爭相發展強大的人工智能工具，將安全置於次要，並引述美國學者Max Tegmark稱，憂慮科企正參與一場「必須制止的逐底競爭」。

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