形容內地今次「組合拳」 最正面最有影響力

至於內地是否需要更多刺激措施，林慧虹則認為公布不到一個月，還要時間觀察政策在實體經濟的成效，匯豐目前預期今年內地增長4.9%。

籲港強化自己優勢 改進互聯互通

不過，內地政策利好先在股市反映，過去兩周恒指累升近25%，港股創下單日成交額5058億元新高，而美國開始減息，近期新股集資亦有改善。政府過去着力解決港股流動性不足，現時是否已可解決，林慧虹稱，美國開始減息，有助股市中長期有穩定改善，但並非一切問題已解決，香港仍要繼續強化自己優勢，例如改進與內地互聯互通，包括發展更多人民幣產品、風險管理工具、跨境理財通等。

今年《施政報告》將在本月16日發表，林慧虹認為，首要是繼續向外界講述香港的獨特優勢，以及政府在初創、數碼資產等不同行業，有什麼措施推動發展。疫後重啟以來政府積極外訪宣傳，最近全球金融中心指數（GFCI）排名回升至第三位，證明應繼續做更多相關工作，「排在紐約、倫敦後，最重要是反映我們是亞洲第一」。

林慧虹認為，雖然有地緣政治緊張，「但香港終歸是全世界來做生意的地方」，近期她外訪英國，當地企業對香港市場相當有興趣，不少財資中心、家族辦公室在港已有生意，有興趣探索更多業務，也不見外資對來港有什麼顧慮。