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梁鳳儀：低配港股外資 現回歸追貨 稱港資產管理發展不俗 與股市「兩條腿」拓展

【明報專訊】中央早前推出一系列支持經濟措施，即時引爆A股及港股暴漲，港股成交額更屢創新高。證監會行政總裁梁鳳儀接受傳媒訪問時表示，留意到先前低配（underweight）港股的國際投資者，於中央釋放強勁信號後，或認為現為合適的時候回歸而「追貨」。即使近月股票市場氣氛好轉前，她認為，本港資產管理市場一直發展不俗，基金成立數目上升及資金淨流入趨勢持續，並表示本港對於股票市場及資產管理「兩條腿」的發展同樣重視。

明報記者 江陵凱

港股上周一（30日）成交額飈升至逾5000億元，連續兩個交易日創出新高，並於內地黃金周假期時成交續維持高企。梁鳳儀表示，留意到資金來源包括以國際基準指數為標的的國際投資者，因先前低配了在港上市股份，因應內地政府釋出強勁支援經濟的信號後，給予國際投資者「大強心針」，減少其低配比例並「追貨」。她舉例說，國際投資者以基準指數為投資標的，按比例投資港股市場的配置比例應為15%，但因港股已由2021年高位下跌三四成，投資港股的配置比例或降至10%的偏低水平。因應內地支持經濟措施，國際投資者或認為現時港股市場氣氛扭轉過去頹勢，以及現為合適時侯去「追貨」，令國際投資者回歸港股。

港交所有容量處理更大成交

上交所更曾一度於上月27日，開盤後的股票競價交易出現成交確認緩慢的情况。被問到證監會有否就因應現時港股市場成交高企，而特別去留意證券經紀等持牌法團的速動資金，以及其應付大額倉位調動的能力時。梁回應指出，港交所（0388）完全有capacity（容量）及excess capacity（超越上限的容量）以處理大額成交，稱「再要多啲（成交）都可以做到」，表示證監會亦會恒常監察持牌機構的孖展融資及資金情况。「無論你（港股）在成交5000億元，還是去年平均（成交額）1000多億元，其實我們都是一如概往地做一個穿透式的監察，去看看市場有沒有過分風險。」

港14券商可納理財通2.0

梁鳳儀提到，今年2月推出「跨境理財通2.0」，其中一項優化措施為券商亦可參與計劃內，梁表示將會有14家合資格的本港券商，可以納入「跨境理財通2.0」內，提到由於涉及內地券商合作，需進行系統測試，將會適時公布合資格券商名單。她續稱，中證監4月時推出5項對港合作的措施，如ETF通已完成及另部分項目仍於正在進行中。

根據證監會今年4月至6月的季度報告，截至6月30日，於香港註冊成立的基金的管理資產，按季增加7.2%至1.49萬億元。第二季亦錄得資金淨流入約為591億元，按季增加八成。季內收到1931宗根據《證券及期貨條例》提出的牌照申請，分別較對上一季及去年同期增加3%及8%。

梁鳳儀表示，股票市場氣氛好轉之前，本港資產配置一直發展不俗，基金成立數目上升及資金淨流入情况持續，她表示本港對於股票市場及資產管理「兩條腿」的發展同樣重視。