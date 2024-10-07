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現場審查VATP 首階段已完成

【明報專訊】證監會去年6月1日起推出虛擬資產交易平台（VATP）全新發牌制度，當時設的過渡安排已於今年5月底結束，將11家平台定為「被當作獲發牌」（Deemed license），等待證監會現場審查後再決定發牌與否。證監會行政總裁梁鳳儀表示，現時已陸陸續續完成首階段的現場審查，現場審查發現的缺失已告知申請平台，要求作出改善。證監會將適時公布下階段計劃，符合標準的平台將獲有條件發牌，不符合條件者將喪失「被當作獲發牌」資格，須有序地結束香港業務。

不符者將失「被當作獲發牌」

梁鳳儀表示，於「被當作獲發牌」的下階段計劃中，收到證監會指出有缺失地方的申請平台，將需向證監會提交方案作改善，而於先前VATP過渡期一樣，下階段計劃亦會加設期限，於期限內未能滿足及符合條件者，將會喪失「被當作獲發牌」，並有序地結束香港業務。

據證監會網站資料顯示，現時有11家「被當作獲發牌」的VATP申請，包括HKbitEX、PantherTrade、Accumulus、DFX Labs、Bixin.com、EX.IO、YAX、Bullish、Crypto.com、WhaleFin及Matrixport HK。

加強對股權高度集中警告

除虛擬資產發展之外，梁鳳儀亦提到，證監會亦加強對股權高度集中的警告，以保護投資者利益，更提到今年6月至9月之間發出6次過股權高度集中的警告，其次數較過去為多，而該會亦就博取納入指數及急升驟跌的股份作特別監察，如先前昇能集團（2459），曾被證監會點名股權高度集中，上月初不被恒指公司納入旗下指數，未能加入港股通，以保障內地投資者利益。