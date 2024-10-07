助傳統車企打造車載軟件生態圈

Valentin Janiaut指出，集中自動駕駛及軟件技術等方面的汽車零部件解決方案公司收入，由2019年43.5億美元（約337.84億港元）增加至去年的77.5億美元（約601.9億港元）。他說，LG AlphaWare的系統由5個核心方案組成，分別是PlayWare、MetaWare、VisionWare、BaseWare及OpsWare，旨在助車企可透過一個系統以提升其客戶的駕駛體驗。

目前公司合作車企主要是傳統車企，例如平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、現代汽車（Hyundai）等，但中國方面，電車新勢力「蔚小理」等均有自己軟件系統。對於LG能否進一步擴展客源，Valentin Janiaut認為中資車企出海時或會遇上障礙，例如美國近期禁止使用汽車使用中國軟件，屆時為LG提供機遇與中資車企合作。

擁充電站業務 擬加碼拓北美

由於汽車市場競爭非常激烈，減少成本開支為傳統車企的現時目標，至於會否對LG相關業務構成壓力，Valentin Janiaut坦言傳統車企SDV過渡中會面臨的高成本和市場不確定性，故公司正為他們尋找適合的軟件方案來維持競爭力。

除了車載軟件服務，LG亦有自身充電站業務，其兩個主要運作模式分別是透過充電站營運商提供產品，以及直接將充電器給場地擁有者。LG表示，目前主要在美國市場，計劃今年內開始建造更多生產基地以瞄準北美市場，並期望最快明年可進軍歐洲和亞洲。

[LG系列報道（二之一）]