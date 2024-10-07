邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股

明報記者 葉創成

恒指在過去三周分別上升889點或5.12%、2373點或13%、2104點或10.2%，累積勁升5367點或30.9%，其中一個重要原因是內地三大金融監管機構前周二聯合舉行記者會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况。當中，人民銀行便創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展，第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過持有的債券、股票交易所買賣基金（ETF）、滬深300成分股等資產作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產，預料將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力，首期操作規模5000億元人民幣，未來可視情况擴大規模；第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，以支持回購和增持股票（見圖1），首期操作規模3000億元人民幣，未來可視情况擴大規模。

雖然市場對人行上述兩項支持股市發展的新貨幣政策工具充滿期待，惟梁江認為，這些政策執行起來時對股市的實際支持仍然有待觀察，他以保險公司與人行互換便利為例說明：「央行是次讓保險公司買入股票後可轉換為國債，國債某程度上便是現金了，這當然可以增加保險公司的流動性，但這並不代表保險公司可以無限制地抵押股票拿錢再去買股票，原因是保險公司是需要控制風險的，舉例說，他們管理每100元資產可能只有30元可以用來買股票。」

股票回購增持專項貸成效待觀察

人行是次創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展，第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款以支持回購和增持股票，梁江分析，上述政策執行起來也未必順暢，原因是上市公司和主要股東未必願意就此貸款，而且銀行就此放貸亦可能會很審慎。

梁江表示：「我覺得不要把這件事看得過分簡單，如果你是上市公司主要股東的話，你敢借錢去增持股票嗎？如果你是上市公司管理層的話，你敢借錢去回購股票嗎？有錢的上市公司不需要借錢去回購股票，沒有錢、經營差的上市公司想借錢去回購股票也未必可以借到。這回購是有代價的，人行以1.75厘利息借錢給商業銀行，商業銀行再以2.25厘借錢給上市公司，換句話說，上市公司若要借錢回購股票，首先要給2.25厘利息，之後還要償還本金，這樣的話，管理層有多大信心做回購呢？從另一角度去看，近年內地監管當局對商業銀行的審查非常嚴格，我不排除部分銀行擔心出現壞帳，因此會非常審慎地批出有關貸款。」他續說，假如上市公司經營環境仍然不理想，市場把股價炒上後，主要股東很可能是沽貨而非買貨。

地方政府財力不足 限制財策力度

雖然人行前周除了創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展外，亦宣布減息降準，但梁江認為，有關寬鬆貨幣政策並非首次出台，屬利好，卻暫不足以改變內地經濟運行的大方向。

至於投資界憧憬內地政府短期將出台更多財政政策力挺經濟增長，梁江指出，需要留意目前大部分地方政府均財力不足，中央政府才較有財政實力，這可能會限制以財政政策刺激經濟的力度。

美日直接買股債 較中國進取

將中國近日出台的促進經濟增長政策，與美國2008年金融海嘯後推出量寬（QE）擴大資產負債表規模買債救市（見圖2），以及2012年日本開始由央行直接買入股票托市比較，梁江指美國及日本當年均是由政府或央行直接入市干預市場，成效屬相對立竿見影：「由央行直接入市買股或買債肯定會有效果的，因為央行有的是無限資金，畢竟錢都是由他印出來的。」

恒指反彈非轉勢

梁江表示：「日本政府在2012年實施的安倍經濟學，包括由日本央行開始買當地股票，10年後日本央行持有當地股票市值約5000億美元，至今仍一直在買；美國聯儲局在2008年金融海嘯後推出QE救市，雖然買的並非股票，而是國債或按揭抵押證券（MBS），但同樣是直接干預市場，直接向市場注入流動性。」

根據梁江分析，中國政府目前若像2012年日本政府一樣直接入市買股票，而非透過央行借錢給商業銀行、再由商業銀行借錢給上市公司及主要股東去買股票，對支持股市的成效肯定會更顯著，此直接干預的策略亦適合於樓市，但考慮到日本1980年代末期泡沫爆破後經歷「迷失20年」及2011年「311大地震」後才在2012年開始直接干預股市，他覺得中國政府可能也會再觀望一段時間、而非在短期便推出類似的激進政策。

看好騰訊美團攜程滴滴

綜合上述分析，梁江認為，恒指是次屬反彈而非轉勢向上（It is a rebound, but it is not a turning point），反彈目標為26,000點，他表示：「內地政府近周推出不少支持股市的政策，這對股市在3至6個月內屬正面，即使恒指只是反彈，反彈目標亦可以達26000點。」

由於梁江對中國股市中長線前景仍然審慎，故他強調，現時要堅持投資於具備卓越商業模式及管理層的優質股，當中，他比較看好騰訊（0700）、美團（3690）、攜程（9961）及滴滴（美：DIDIY）等中資互聯網平台股，指這些都是好公司，買入後可以中長期持有。

梁江表示：「在目前內地宏觀經濟具挑戰的大環境下，上市公司盈利很難強勁增長，有一點點增長已經不錯。互聯網平台股的特點是，他們營運的是網站及手機應用程式（Apps），由10個人或1000萬人去使用，新增的使用量可以帶來收入增長，卻不需要增加很多成本，因此利潤率便不斷提升，所以這是很好的商業模式，這些上市公司便有投資價值。而且這些互聯網平台股也是輕資產的公司，不需要投入大量資本開支興建廠房購買設備，最大開支相信便是營運及提升網站及Apps的研發人員。」

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