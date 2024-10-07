往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍

《Money Monday》首次專訪梁江是在第12期（2015年8月31日出版）封面故事，當時人民銀行剛剛進行「811匯改」，港股受累人民幣匯價下跌而尋底，當時他建議在跟着兩個月觀望，惟強調旗下基金兩大持股騰訊（0700）及友邦（1299）仍具備長線投資價值；結果恒指在2016年2月跌至18,278點始見底，而騰訊及友邦過去逾9年則反覆向好，期內股價升幅分別近3倍（見圖3）及逾七成（見圖4）。

去年10月測中恒指跌穿17000

另外，梁江在《Money Monday》第418期（去年10月3日出版）封面故事專訪中指出，由於本港高息環境持續，內地房地產及地方債問題亦需要更多時間才可解決，加上其他不利因素，恒指在去年10月料仍未擺脫弱勢，有可能下試16,000點至17,000點。該專訪見報前一個交易日（去年9月29日）恒指收報17,809點，去年10月如梁江所料反覆受壓，去年10月24日最低報16,879點，而且跌勢更延續數個月，今年1月22日最低跌至14,794點始見底。珠玉在前，故梁江在今期《Money Monday》封面故事的分析亦值得重視。邦德資產管理網站資料顯示，該行於2006年成立，為香港最大的獨立資產管理公司之一，管理規模逾百億元。

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[封面故事]