往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍

【明報專訊】自從2015年6月《Money Monday》創刊以來，過去逾9年每年基本上均有一次機會獲邦德資產管理首席投資總監梁江撥出寶貴時間接受專訪分析港股後市，而他不論預測恒指短期走勢或推介「倍升股」方面均有良好往績。
《Money Monday》首次專訪梁江是在第12期（2015年8月31日出版）封面故事，當時人民銀行剛剛進行「811匯改」，港股受累人民幣匯價下跌而尋底，當時他建議在跟着兩個月觀望，惟強調旗下基金兩大持股騰訊（0700）及友邦（1299）仍具備長線投資價值；結果恒指在2016年2月跌至18,278點始見底，而騰訊及友邦過去逾9年則反覆向好，期內股價升幅分別近3倍（見圖3）及逾七成（見圖4）。
另外，梁江在《Money Monday》第418期（去年10月3日出版）封面故事專訪中指出，由於本港高息環境持續，內地房地產及地方債問題亦需要更多時間才可解決，加上其他不利因素，恒指在去年10月料仍未擺脫弱勢，有可能下試16,000點至17,000點。該專訪見報前一個交易日（去年9月29日）恒指收報17,809點，去年10月如梁江所料反覆受壓，去年10月24日最低報16,879點，而且跌勢更延續數個月，今年1月22日最低跌至14,794點始見底。珠玉在前，故梁江在今期《Money Monday》封面故事的分析亦值得重視。邦德資產管理網站資料顯示，該行於2006年成立，為香港最大的獨立資產管理公司之一，管理規模逾百億元。
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