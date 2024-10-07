恒指若企穩22700點 利延續升浪

恒指過去三周勁升5367點或30.9%，上周收報22,736點，與2023年1月27日高位22,700點相若，後市能否延續升浪，企穩22,700點屬非常重要，原因是22,700點附近亦是2022年2月底俄烏戰爭爆發前的「三底支持」，而在2022年3月失守「三底支持」後，22,700點附近亦已由支持位變為阻力位（見圖）。

可以留意的是，瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志在《Money Monday》第337期（2022年2月28日出版）封面故事專訪中已指出，俄烏局勢仍未明朗，市場將重點關注歐美制裁會否進一步升級，加上預料美國聯儲局2022年3月開始加息，建議投資者可先觀望恒指能否守穩2021年12月、2022年1月及2022年2月在22,600至22,700多點的「三底支持」，再決定出擊部署。結果恒指見報當日（2022年2月28日）收報22,713點，翌日（2022年3月1日）高見22,937點後，走勢便急轉直下，22,700點附近的「三底支持」失守後變為阻力，2022年10月31日最低跌至14,597點始見底。

瑞士寶盛鄧啟志近年準確預測恒指走勢

恒指2022年10月31日最低跌至14,597點始見底後，隨着內地逐步宣布放寬防疫政策、經濟復常，之後兩個多月曾強勁反彈，去年1月27日最高報22,700點，受制於22,700點附近阻力後再又掉頭回落，今年1月22日最低報14,794點。瑞士寶盛鄧啟志在《Money Monday》第433期（今年1月22日出版）封面故事、題為「作為香港人 最重要恒指止跌」報道表示：「我覺得我們作為香港人，目前最重要的就是恒生指數不要再下跌，而我相信，在未來半年是有機會可以止跌的；我的觀點對比其他私人銀行同業可能比較樂觀，我覺得恒指現時估值吸引，大部分壞消息已經反映，希望隨着整體宏觀環境轉趨平穩，成分股盈利預測亦不會再被下調，這樣的話，恒指應該快見底或已見底，之後可以反彈多少很難預測，第一步首先是見底。」

至於恒指過去三周出現強勁升浪，累積勁升5367點或30.9%，其中一個重要原因是內地三大金融監管機構前周二聯合舉行記者會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况，當中，人民銀行便創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展，鄧啟志當日已發表報告料是次刺激措施可能會引發股市較大幅度的反彈。

料新政策利好首3個月股市 隨後減弱

鄧啟志在前周二表示：「股票購買計劃是新措施，可能會給投資者帶來積極驚喜。雖然我們需要更多細節才能評估有關影響，但歷史證據表明，措施對股市的初步影響往往在前三個月是正面的，但隨後會減弱。總體而言，我們預期中國市場會有較大幅度的反彈，因為這次中央銀行的寬鬆力度更大且更具協調性。不過，我們認為這次反彈主要是由估值驅動，可能缺乏正面的盈利修正。在短期內，互聯網和周期性股票的表現應會優於整體市場。然而，長期而言我們仍然強調股東回報才是我們在中國市場的主要配置策略。」可見鄧啟志亦再次測中恒指走勢。

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[封面故事]