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上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升

【明報專訊】內地三大金融監管機構前周二聯合舉行記者會，推出一系列政策支持股市、樓市及經濟增長後，前周恒指勁升2373點或13%，上期《Money Monday》在「技術取勝」欄目中建議追入的內房股中國海外（0688）、華潤置地（1109）及龍湖集團（0960），以至中資券商股中信証券（6030）及HTSC（6886）股價均向好，後兩者更分別勁升64.21%及79.34%（見表）。

恒指過去三周累積勁升5367點或30.9%，「港股大時代」有重臨迹象。「港股大時代」此詞彙2015年第二季出現，背景是內地上證綜指於2014年6月收報2048點後，跟着一年出現強勁升浪，2015年6月高見5178點，成交額亦顯著增加，而恒指在2012年8月至2015年3月於20,000點至25,000點附近橫行逾兩年半後，2015年第二季亦跟隨A股升勢破位而上，4月收報28,133點，至6月一直在高位徘徊，中資券商龍頭股中信証券股價急漲，同業HTSC亦於期內來港上市。

信証HTSC低高位三成 仍有上漲空間

中信証券及HTSC先後於2015年第二季創歷史高位，分別為39.6元及26.8元，兩者上周五分別收報27.85元及19.8元，均仍較歷史高位低近三成，或仍有上漲空間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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