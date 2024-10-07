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投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談

【明報專訊】你在投資定賭博？要處理好我們的投資，首先我們需要培養正確的態度和行為，避免把投資看待成投機或賭博活動。

投資還投資，賭博還賭博，切勿將兩件事混為一談。視乎投資目標，投資可以短線，也可以長線。長線投資者一般會買入及持有資產，例如證券、黃金和物業，期盼資產隨着時間升值，帶來回報。細水長流的投資，可以長達10年以上。另一方面，投資需要計算，除了計算預期回報，也要計算風險。風險管理是投資的重要一環，做好資產分配是常見的做法。

反之，大多數賭博活動都是下注一個未知的結果，當結果揭曉，賭局就會結束。賭一局大細，又或者賭一場波或一場馬，過程都相當短暫，因此，賭博的本質是短線的。另外，雖然賭博有贏有輸，但賭徒每一次下注，往往只會想自己贏面有幾多，而不會想自己輸面有幾多。「有前無後」是普遍賭徒的心理寫照，對他們而言，風險管理是一個模糊的概念。

慎思投資態度與行為

賭博沒有特定的形式，基本上什麼事情都可以用來打賭，而有些投資態度和行為其實近乎賭博，風險相當高。

短線炒作：投資者可以即日買賣港股，又稱「即日鮮」，即在同一天內先買入，後沽出股票。投資者做即日鮮，主要希望可以從股價短線波動中獲利，為此，他們會選擇股價非常波動的股份，例如細價股及消息股，有些更會借孖展，企圖藉槓桿效應加大投資回報。這種買賣操作儼如買大細，若果看錯市，炒家就會損失慘重。

孤注一擲：沒有人能夠未卜先知，可以準確捕捉入市時間，然而總有人以為自己有這種能力，投資時孤注一擲，即時下年輕人所說的「All-in」，希望可以一注獨贏。之不過，投資不是一局定輸贏，孤注一擲的賭博心態不能持久，有機會令自己一鋪清袋。

跟風買賣：不勞而獲是賭博的典型心態。投資需要做功課，要經過自己的思考和分析，了解有關投資是否符合自己的投資目標和風險承受能力。跟風投資的風險相當高，除了有機會中「山埃貼士」，更有機會墮入投資騙局，例如「唱高散貨」，最終損失慘重。

賭博很刺激，因為賭博只有贏和輸，然而，「長賭必輸」是老生常談的道理。另一方面，投資是財務策劃的一部分，需要考慮個人的財務目標和風險承受能力，而非只有贏和輸的一場賭局。要做好投資，就要培養良好的投資習慣。

世界投資者周2024今展開

由國際證券事務監察委員會組織舉辦的世界投資者周2024於今日（10月7日）展開，以推動投資者教育及保障。

今年世界投資者周希望推廣的主題包括科技及數碼金融、加密資產及可持續金融，亦會配合包括防騙、投資者抗逆能力及投資基本功等題目。投委會支持世界投資者周，有關活動詳細資料，請瀏覽投委會網頁https://bit.ly/3TNVarq。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[投資者及理財教育委員會 投資放大鏡]