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溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展

【明報專訊】近期市場氣氛向好，投資者信心增加，多了戰友問到部分中小型企業的投資前景，今個星期為大家介紹於2018年在港上市的光麗科技（6036）

集團共有兩大主要產品，首先是數碼儲存產品，包括DRAM（Dynamic random-access memory，動態隨機存取記憶體）、快閃（Flash  Memory）及 MCP（Multi Chip Package ，多晶片封裝）等記憶體產品，相關產品廣泛應用於多媒體及移動設備，例如機頂盒、智能電視、可穿戴設備及手機等。第二類產品則為通用元件（General Components），包括主要為移動和多媒體設備使用而設的開關、連接器、無源元件、主晶片、傳感器、功率半導體和模擬數碼轉換器。以收入計，上述兩大類產品分佈分別佔今年上半年總收入的68.9%及31.1%。當中，數碼儲存產品的收益增加73.1%至約10.97億元；通用元件的收益則增長67.8%至約4.96億元；上半年整體收入為15.93億元，按年增加71.4%。同期毛利為9450萬元，按年增加86.6%，純利230萬元，成功轉虧為盈。

收入顯著增 上半年虧轉盈

展望未來，伴隨智能手機及雲端服務供應商（市場稱為CSP廠，例如亞馬遜及微軟等）進入補庫存階段，加上生產旺季到來，記憶體晶片（Memory Chip）市場有望迎來一波新的增長。中長期來看，AI硬件化（即AI PC及AI電話）有望驅動手機及個人電腦換機加速，消費電子市場預計將延續復蘇。

更重要的是，生成式AI正推動數據中心對高性能人工智能晶片的需求，新能源汽車和充電樁、太陽能及儲能、無人機、5G、物聯網等新發展也將為功率半導體產品帶來新的應用場景和需求。

管理層深信，全球半導體市場前景向好，配合產業政策不斷加碼，例如鼓勵國產替代，推動國產設備市場快速增長，都有利集團業務。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]