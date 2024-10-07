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袁國守：順勢參與「狂牛」派對

【明報專訊】港股「大時代」重臨，上周升勢欲罷不能，周一（30日）全日成交額再破紀錄，高達5058億元。恒指上周五收報22,736點，升623點，即使北水「缺席」，成交仍有2615億元；全周計，累漲2104點，升幅達10.2%。不少分析認為，中央決心救市，內地基本格局已變，外資不管是對冲基金還是傳統長倉基金，不得不「歸位」重返港股。

可以說，今趟升市是名副其實的「政策+資金」市，在「有智慧不如趁勢」的前提下，不應貿然估頂，只要適當控制注碼，不妨順勢參與這場久違的「狂牛」派對。參考渣打預測，恒指第四季最樂觀可見24,500點。

有分析認為，只要恒指守穩250天月線（約21,600點），便不用擔心轉勢回落，但亦有意見指出，港股已嚴重超買，現階段技術指標的參考作用有限，目前重點應放在個人的風險承受能力，即量力而為入市。

最後一提，十一國慶假期今天結束，A股明天重開，內地股民「餓」了多天，幾近肯定將高開。港股方面，明天北水回歸，且今個星期五是重陽節假期，本周又只得4日市，料淡友周內仍難發圍。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]