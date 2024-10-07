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摩根大通亞洲：市場信心增強 阿里購27903

【明報專訊】港股上周四回調後周五重拾升勢，創自2022年3月高位。近日港股投資氣氛明顯改善，投資者或對後市信心增加，部分重磅藍籌在高位略為回吐時，好倉產品獲資金留意。不過投資者揀選輪證時宜格外留意，部分受歡迎的輪證條款街貨量或相當高，輪證價格有可能較受市場供求影響。舉例說，阿里巴巴（9988）經一輪急升後，市場上缺乏較高槓桿的認購證條款，部分價外幅度約50%，年底到期的阿里Call在本周獲投資者留意，如阿里購（13622），其街貨量自周三起已達100%，截至上周四數據，市場上有數隻同類型條款的產品街貨量同樣達100%。投資者須留意其市場價格或偏離理論價格。

如看好阿里後市，可留意獨家條款阿里購（27903），行使價139.88元，實際槓桿4.1倍，2025年4月3日到期。如計劃趁高做淡可參考阿里沽（27594），行使價82.88元，實際槓桿3.2倍，2025年9月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]