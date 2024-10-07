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廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢

標籤：廖偉強

【明報專訊】今年樓市可謂峰迴路轉，不斷有新變化，筆者對樓市看法也隨之而轉向。幾個月前還認為今年樓市難有大作為，跌勢難止，原因是香港經濟復蘇緩慢，消費疲弱，股市也如一潭死水。樓市更加談不上暢旺，除了三四月間有過一輪亢奮後，第二三季都沒有好表現，悶局難以突破，樓價也只得繼續受壓。

不過，所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，9月下旬開始，先有美國及香港減息，之後一周更迎來了中央「放大招」，股市先行爆升，恒指一周漲2104點，成交額創新高。眾所周知，金融及地產是本港經濟兩大支柱，所以當股市和樓市疲弱，香港經濟也變得舉步維艱，而且更會影響各行各業和整體的市道。相反，當股市、樓市轉旺，不少港人都從中賺到錢，樂觀情緒就頓時高漲起來。今次港股受到中央的政策所提振，重現「大時代」升市，很多人都荷包一下子就暴脹起來。就算一些沒有投資股票的人，心情也被帶動而變得輕鬆。

股市升溫，樓市亦有望見到曙光。近期新盤銷情逐步轉熱，很多項目縱未能在短時間內「清枱」，但仍可以有不俗銷情。至於整體樓價，雖然不可能如股市般急彈，但氣氛已明顯不如之前般慘淡，大家都會覺得，樓價有足夠條件谷底反彈。所以，筆者也必須修訂一下之前較悲觀的預測，重新評估今年第四季樓市的走勢。除了對一手新盤的銷情估算會較樂觀外，二手樓市的交投量亦可望比第三季好，令整體樓市在第四季會有十分亮眼的表現。筆者相信，樓價在第四季有能力回升3%至5%；而綜觀全年，樓價跌幅亦因此可大為收窄；第四季強勢更為樓市打下堅實基礎，令明年可以延續升市。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]