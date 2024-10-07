廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢

不過，所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，9月下旬開始，先有美國及香港減息，之後一周更迎來了中央「放大招」，股市先行爆升，恒指一周漲2104點，成交額創新高。眾所周知，金融及地產是本港經濟兩大支柱，所以當股市和樓市疲弱，香港經濟也變得舉步維艱，而且更會影響各行各業和整體的市道。相反，當股市、樓市轉旺，不少港人都從中賺到錢，樂觀情緒就頓時高漲起來。今次港股受到中央的政策所提振，重現「大時代」升市，很多人都荷包一下子就暴脹起來。就算一些沒有投資股票的人，心情也被帶動而變得輕鬆。

股市升溫，樓市亦有望見到曙光。近期新盤銷情逐步轉熱，很多項目縱未能在短時間內「清枱」，但仍可以有不俗銷情。至於整體樓價，雖然不可能如股市般急彈，但氣氛已明顯不如之前般慘淡，大家都會覺得，樓價有足夠條件谷底反彈。所以，筆者也必須修訂一下之前較悲觀的預測，重新評估今年第四季樓市的走勢。除了對一手新盤的銷情估算會較樂觀外，二手樓市的交投量亦可望比第三季好，令整體樓市在第四季會有十分亮眼的表現。筆者相信，樓價在第四季有能力回升3%至5%；而綜觀全年，樓價跌幅亦因此可大為收窄；第四季強勢更為樓市打下堅實基礎，令明年可以延續升市。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]