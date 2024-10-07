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布少明：《施政報告》須提振樓市

標籤：布少明

【明報專訊】自從早前中央政府推出強而有力的一系列「救股穩樓」措施救市，內地與本港股市應聲爆升，港股更是「牛氣冲天」，資金瘋狂湧入，造就成交額一度破5000億元的新紀錄。股市反彈，不少目光亦注視到樓市之上，期望股市大升帶動投資氣氛並引發「套股換樓」，助樓市洗頹風。

傳統智慧告訴我們，「股市先升，樓市其後跟升」。觀乎近日一手氣氛漸入佳境，促使一眾發展商加速推盤，相信10月份新盤大戰必定精彩，樓市交投急升可期。樓價方面，由於目前本港一手累積貨尾量仍逾2萬伙，一眾發展商面對出貨壓力，不得不以較保守的價錢推售搶客。相信短期樓價跌勢有望放緩，並隨着減息威力發酵，重拾上升動力。

10月份市場焦點一定是新一份《施政報告》，筆者認為，既然最近中央政府頻頻「放水」救市，特區政府理應出招配合國策，加快本港樓股市，以致整體經濟的復蘇速度。筆者在此提出數個提振樓市的方向，可考慮於各類「人才計劃」中着墨。

筆者在此對對《施政報告》提出3項建議：（1）放寬投資移民的資產涵蓋類別，重新將「住宅物業」納入投資移民的適用範圍，並容許他們3000萬元資產中的1000萬元，用作購買住宅單位自用；（2）凡屬於各項「人才計劃」內的人士，只要有正式樓宇買賣合約在手，均可將手頭上的人民幣較簡易地調至香港作兌換，方便支付樓價；（3）金管局亦應作出適當措施，協助管理銀行樓宇貸款事宜，盡量協助人才可以合理地向銀行借貸。上述「多管齊下」吸引更多「人財」的招數，相信有助刺激樓市，繼而惠及香港經濟復蘇，期望政府可以多加考慮。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]