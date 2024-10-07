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馬泰陽：受惠利好消息 樓市氣氛回暖

標籤：馬泰陽

【明報專訊】近期，由於本港受惠減息及內地推出救市措施等利好消息刺激，港股交投暢旺，恒生指數不斷上漲，連帶本港樓市氣氛亦轉好。多個新盤提速登場，進一步推動樓市成交增加。本行在美國減息後特別透過問卷形式進行了一項客戶置業意向調查，成功收回414份有效問卷。

調查結果顯示，美國減息及本港銀行下調最優惠利率（P）後，市民入市意欲大升，有約57.7%受訪者表示考慮於未來12個月入市，比例創自2018年第二季以來的27季新高，其餘約42.3%未有考慮入市，反映市場氣氛向好。

是次問卷調查中，換樓客續成主流，調查發現有約41.5%受訪者有意換樓，另外有約26.6%的受訪者計劃購入物業作投資，比例較上季約18.5%為高。

反映減息及「撤辣」後，投資者入市成本減少，加上現時租金回報較定息產品吸引，吸引資金回流「磚頭」。調查結果又顯示，約69.3%的受訪者認為本港未來12個月的息口會進一步下跌，比例創自2020年有紀錄以來新高。

筆者認為，美國減息、內地推出「組合拳」等利好經濟及樓市的措施，帶動本港股市連日造好，增加市民入市信心，對帶動樓市氣氛有莫大幫助，預期10月份樓市會再度活躍起來。

特區政府即將公布新一份的《施政報告》，筆者認為政府應捉緊機會，提出多個有利樓市及經濟的措施，包括將住宅物業納入投資移民的適用範圍，以吸引更多國內國外的資金、人才及家族到港發展，進一步推動本港的經濟增長，相信能為樓市交投帶來正面支持。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]