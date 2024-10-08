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大摩料推2萬億刺激方案 撐地方融資向內銀注資等

【明報專訊】發改委預告今日舉行記者會介紹一籃子新增推動經濟政策，摩根士丹利發表報告，預期內地將推出2萬億元（人民幣，下同）財政刺激措施，包括今日公布首批政策，財政部隨後數周將公布其他內容，焦點將在支持地方政府融資、基建投資、六大國有內銀注資，以及溫和消費振興和社會福利措施。

據大摩向投資者了解，雖然部分外資認為2萬億元方案不足以支持經濟重新平衡，不過內地投資者認為是再次反映當局協調各項政策，帶動經濟回復重新通脹，以及通過新政策解決需求疲弱和地方政府債務問題，對此看法正面。

大摩認為內地要回復通脹，中央政府需要提升消化房地產存貨力度和改革社會福利，減少預防性儲蓄和負財富效應，以作為提振消費的關鍵。

該行認為，最佳情况下內地應在兩年內推出10萬億元刺激方案，將GDP平減指數在2025年至2026年有效地提升至2%至2.5%，不過以內地的「試錯並修正」的政策方式，未來一至兩年刺激仍會相當溫和。

瑞銀料財政刺激規模2萬億至10萬億

瑞銀報告則指出，市場參與者預期本輪財政刺激總額規模由2萬億元至10萬億元不等，等於GDP的1.6%至8%，惟瑞銀認為短期內當局實施較溫和的1.5萬億至2萬億元規模措施的預測較為合理，料會分配在支持家庭、企業，以及減少地方政府融資和負債的缺口，因為現時未見大規模的財政政策刺激方案，因此預期措施會在國慶長假後，或下周五（18日）公布第三季經濟增長前公布。

瑞銀又預期，內地明年再推2萬億至3萬億元刺激措施，料於12月中央經濟工作會議前後作出決定，政策料包括額外政府財政開支、向家庭提供支持、地方政府債務重組等。若明年下半年美國提升對華進口貨品關稅，政策支持力度會更大。該行預期今明兩年，當局會向銀行注入資本至少1萬億元。