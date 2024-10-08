moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

按證公司少賺99% 保險服務蝕5億 樓價跌對安老按揭業務有負面影響

【明報專訊】按揭證券公司公布今年上半年業績，期內未經審核除稅後溢利按年跌99%至900萬元（見表），而公司期內保險服務業務亦出現盈轉虧情况，上半年虧損5.07億元，去年同期則為盈利6.5億元。按證公司解釋，溢利減少主要由於今年上半年物業價格下跌，對安老按揭（逆按揭）業務產生負面影響。

明報記者 江陵凱

按證公司續指出，保險服務業績的下跌，主要由於當前物業價格變動，對安老按揭計劃帶來虧損性合約，而產生的虧損入帳。

另一方面，今年所採用的折現率，較去年下跌以致新做的香港年金計劃保單出現較大虧損，再加上優化年金金額推廣活動帶動下、新造的年金保單增加亦令虧損擴大。

安老按揭計劃批546宗 增97%

按證公司期內淨利息收入為2.89億元，與去年相若。今年上半年安老按揭計劃批出546宗申請，按年大增97%。期內平均物業價值按年跌9%至490萬元。平均每月年金亦按年跌29%至1.26萬元。

按保新取用貸款跌45%至283億

按證公司上半年的其他收入按年跌18%至7.45億元，主要包括7.59億元來自存放於外匯基金的淨投資收益。另對受按證保險公司提供保險保障的貸款於綜合財務層面，作出的公平值調整錄得虧損8700萬元，抵消了一部分的其他收入，去年同期該部分則為收益2.49億元。

按揭保險計劃方面，上半年新取用貸款額按年跌45%至283億元，當中以貸款額計52%的新取用貸款用於二手市場物業。

中小企融資擔保計劃方面，截至6月底，「八成信貸擔保產品」共批出逾2.64萬宗申請，涉資1144億元；「九成信貸擔保產品」共批出逾1.26萬宗申請，涉資234億元。

九成信貸擔保產品批出逾1.26萬宗

按證公司表示，基於不明朗的市場環境下，公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以及支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。