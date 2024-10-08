按證公司少賺99% 保險服務蝕5億 樓價跌對安老按揭業務有負面影響

明報記者 江陵凱

按證公司續指出，保險服務業績的下跌，主要由於當前物業價格變動，對安老按揭計劃帶來虧損性合約，而產生的虧損入帳。

另一方面，今年所採用的折現率，較去年下跌以致新做的香港年金計劃保單出現較大虧損，再加上優化年金金額推廣活動帶動下、新造的年金保單增加亦令虧損擴大。

安老按揭計劃批546宗 增97%

按證公司期內淨利息收入為2.89億元，與去年相若。今年上半年安老按揭計劃批出546宗申請，按年大增97%。期內平均物業價值按年跌9%至490萬元。平均每月年金亦按年跌29%至1.26萬元。

按保新取用貸款跌45%至283億

按證公司上半年的其他收入按年跌18%至7.45億元，主要包括7.59億元來自存放於外匯基金的淨投資收益。另對受按證保險公司提供保險保障的貸款於綜合財務層面，作出的公平值調整錄得虧損8700萬元，抵消了一部分的其他收入，去年同期該部分則為收益2.49億元。

按揭保險計劃方面，上半年新取用貸款額按年跌45%至283億元，當中以貸款額計52%的新取用貸款用於二手市場物業。

中小企融資擔保計劃方面，截至6月底，「八成信貸擔保產品」共批出逾2.64萬宗申請，涉資1144億元；「九成信貸擔保產品」共批出逾1.26萬宗申請，涉資234億元。

九成信貸擔保產品批出逾1.26萬宗

按證公司表示，基於不明朗的市場環境下，公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以及支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。